Basilicata, più difficile reclutare lavoratori

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Continua a crescere anche nei primi mesi del 2023 il fabbisogno occupazionale associato a un ulteriore deciso aumento delle difficoltà delle imprese nel reperire i profili professionali ricercati. Spicca la Basilicata che, a febbraio si attesta su una percentuale del 47,5% (di lavoratori che è difficile trovare), contro il 46,2% della media nazionale e il 42,6% del Sud, secondo il Bollettino delSistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal. Mancano soprattutto i profili specializzati, tecnici Ict, progettisti di software, ma anche autisti, operai edili, elettricisti, meccanici, idraulici, acconciatori, estetisti, sarti, addetti al settore turistico: dall'alberghiero alla ristorazione. Anche Confartigianato in uno studio sul mismatch tra domanda e offerta di lavoro, evidenzia che in Basilicata si tocca quota 41,4% nei comparti artigiani . Matera sconta di più la difficoltà di reperire il personale (38,5%), segue Potenza (37,7%).

Crisi demografica – In 50 anni si prevede un calo del 39,5% in Basilicata, il più alto dopo la Sardegna 40,4%). Rivoluzione digitale e gap tra scuola e mondo del lavoro: sono le principali cause della carenza di manodopera. In quasi due casi su tre le difficoltà di reperimento dipenderebbero dalla scarsa presenza di persone disponibili e soltanto in un caso su tre dalla scarsa preparazione dei candidati o da altri motivi. Inalterata la propensione delle imprese a ricorrere a lavoratori giovani mentre aumenta la domanda di laureati. Il mismatch riguarda anche la formazione universitaria. «Non c'è più tempo – ha detto il presidente del Consiglio degli studenti dell'Ateneo lucano, Davide Di Bono -. Nel 2020 più di 2000 giovani hanno lasciato la Basilicata, la metà erano laureati. Vanno tutelati nell'inserimento nel mondo del lavoro favorendo la loro permanenza in Basilicata e contribuendo alla formazione post lauream».

Loading...

Mezzogiorno - «Il mismatch tra domanda e offerta di lavoro nel Sud – ha sottolineato Luca Bianchi, Direttore della Svimez - si polarizza su due tipologie di impieghi: quelli a bassa competenza e retribuzione, soprattutto in edilizia e agricoltura, e quelli ad elevata specializzazione con riferimento alle competenze digitali. Mentre nel primo caso la principale determinante è il basso salario e la discontinuità dell'impiego; nel secondo è nello scollamento tra sistema formativo e mondo del lavoro».

Mercato del lavoro lucano – C'è un doppio paradosso. «Molti giovani – ha evidenziato il presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma- sono inoccupati, troppi, vanno a cercare lavoro altrove, ma, al contegmpo molte imprese non trovano le professionalità ricercate. Il problema riguarda tutti i settori, con particolare incidenza nella meccanica, informatica, energia, edilizia, agroindustria e turismo. E comprende anche i profili altamente specializzati, soprattutto nell'ambito delle materie Stem. Servono competenze nell’automazione industriale, manutenzione predittiva e meccatronica».

Disallineamento - Mancano gli informatici: per chi opera nell'ICT al Sud questa è una difficoltà storica. «Un tempo – sottolinea Pasquale Carrano, ad di Smarpaper, azienda di Minsait, del gruppo spagnolo Indra, con oltre 1.100 dipendenti - riuscivamo ad intercettare “professionalità di ritorno”, emigrati in grandi realtà del centro-nord che sceglievano di rientrare nei territori di origine ma con lo smartworking le prestazioni sono ormai delocalizzate». Si scontano anche i limiti dell'offerta formativa «non sempre in armonia con le esigenze delle imprese». Fondamentale «un coordinamento tra le università del Sud – aggiunge Carrano – per adeguare i programmi a scelte di politica industriale e vocazioni territoriali».