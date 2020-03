Basilico: «Crisi non breve: occorre rivedere le scelte di investimento» Il fondatore di Kairos: «Le certezze illusorie degli ultimi anni spazzate via in un colpo» - «Marzo potrà essere ancora turbolento. L'esperienza cinese darà la misura dei tempi di uscita dalla crisi» di Maximilian Cellino

(IMAGOECONOMICA)

3' di lettura

«Il coronavirus ci sta offrendo l’opportunità di imparare qualcosa molto utile per le nostre finanze personali ed è un’occasione che va sfruttata». Paolo Basilico non dimentica certo il dramma legato alla diffusione dell’epidemia, ma invita anche a guardare oltre all’aspetto medico e ai risvolti economici legati al fenomeno. Lo fa da voce indipendente all’interno dell’industria del risparmio gestito, quasi un anno dopo l’addio a quella Kairos che aveva portato al successo, e dopo aver creato Samhita Investments, dedicandosi quasi esclusivamente e senza profitto ai temi della finanza comportamentale e dell’educazione finanziaria degli italiani. «Occorre fare i compiti a casa - spiega in un colloquio con Il Sole 24 Ore - e rivedere le proprie scelte di investimento, basate su certezze illusorie che si sono create negli ultimi anni e che adesso rischiano di essere spazzate via in un solo colpo».

Sta dicendo che il coronavirus è soltanto una scusa per le vendite?

Bisogna dimenticarsi il semplice legame causa-effetto secondo cui i mercati cedono a causa del diffondersi dell’epidemia: lo fanno anche per quello, ma i movimenti degli ultimi giorni sono più che altro legati alle valutazioni raggiunte, che erano difficilmente giustificabili in base ai fondamentali economici e che si sono create per una pura illusione.

Quale?

Che le Banche centrali potessero intervenire sempre per risolvere i problemi. Questo è un ragionamento semplicistico che si è diffuso in modo capillare a livello globale, fino a diventare una sorta di mantra per le case di investimento. Ma è anche sbagliato, oltre che utopistico, perché le banche centrali non hanno quasi più armi a disposizione, e non è detto che queste funzionino.