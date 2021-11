Basilico, insalata e frutta: le serre in verticale che salvano l’ambiente

Entra in campo anche Barilla

Anche Barilla ha avviato un progetto finalizzato alla produzione di materie prime vegetali in vertical farming. Dopo un'attenta attività di scouting, attraverso il Venture Arm Blu1877, ha scelto Zero Farms come partner esclusivo. «La nostra è un’agricoltura avanzata e di prossimità: coltiviamo vicino ai luoghi di consumo, riducendo l'impatto della logistica. Inoltre, utilizziamo solo energia prodotta da fonti rinnovabili presso i nostri impianti o da partner in grado di certificarne l’origine. Quanto al consumo di acqua, ne impieghiamo oltre il 95% in meno rispetto all’agricoltura tradizionale perché ricicliamo quella che le piante non assorbono, la purifichiamo e la immettiamo nuovamente nel ciclo, a cui si somma un risparmio del 100% dell'acqua di lavaggio perché non abbiamo la necessità di lavare i prodotti che raccogliamo», ha spiegato Daniele Modesto, amministratore delegato di Zero.

Il progetto Zero Farms, nato a Pordenone nel 2018, prevede l'applicazione delle tecnologie proprietarie per allestire impianti produttivi di ortaggi e piccoli frutti distribuiti in supermercati, nella ristorazione e tramite canale diretto. Al momento le insalate, erbe aromatiche e mix di microgreens - tutti coltivati nel sito produttivo di Pordenone che ha una capacità pari a circa 30 tonnellate l'anno - sono distribuite nei supermercati Eurospesa in Veneto e Friuli Venezia Giulia. L’obiettivo è di espandere la capacità e superare in 24 mesi le 3mila tonnellate l’anno di prodotto.

Sinergie con il biogas e risparmio d’acqua

Il prossimo 10 novembre Fri-El Green House, il progetto per la produzione di cibo in modo eco-sostenibile del Gruppo Fri-El, inaugurerà Ostellato 3 e Ostellato 4, le due nuove serre di dieci ettari. La società è nata nel 2015 in provincia di Ferrara e produce pomodori 365 giorni l'anno in serre idroponiche hi-tech, illuminate con luce led.

La temperatura è mantenuta costante grazie al riutilizzo dell'acqua necessaria per il riscaldamento delle centrali di biogas adiacenti, con un consumo idrico e di suolo del 70% inferiore alle colture convenzionali e utilizzando i metodi della lotta integrata, senza diserbanti né glifosati. I pomodori di H2Orto sono certificati Nichel Free e distribuiti in tutta Italia, Austria e Germania presso le principali catene della grande distribuzione.