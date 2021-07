Basket, i brand della Serie A hanno un valore di 23,3 milioni

3' di lettura

I brand del basket italiano valgono 23,3 milioni. In partiacolare il valore dei marchi dei 15 club che hanno partecipato alla Serie A 2020-21 sul mercato italiano è pari mediamente a 1,55 milioni di euro. Il valore è pari al 21% del fatturato complessivo del sistema Serie A quantificato da Deloitte, nellastagione agonistica 2019/20 in 110 milioni. La classifica del “brand value” è diversa da quella di campionato perché legata, oltre che ai risultati agonistici, alla tradizione e, in maniera crescente, alle strategie e ai pianidi marketing attuati dalle singole associate.

Rivalutazione del marchio

I dati emergono da uno studio realizzato da StageUp e il partner Fi.Bo (finanziaria che vede tra i suoi soci più importanti player del sistema cooperativo di Bologna), società con cui la Lega Basket Serie A ha raggiunto un accordo per permettere alle sue associate di accedere a condizioni preferenziali al servizio di valutazione del proprio marchio cogliendo le opportunità offerte dall’articolo 110 del “Decreto Legislativo Agosto” (DL 104/2020) che, solo per l’esercizio 2020/21, consente la rivalutazione dell’asset a condizioni fiscali fortemente scontate con l’obiettivo di incentivare la patrimonializzazione dei club. Lo studio è stato realizzato sulla base dei cosiddetti “multipli di mercato” secondo cui il valore di ciascun marchio è determinato in base ai cosiddetti “comparables”, in questo caso il “brand value” di aziende sportive assimilabili, correlati attraverso un modello gravitazionale basato su numerosità e engagement dei bacini di tifosi clienti. È infatti il bacino di tifo, a prescindere dalla disciplina sportiva, la principale fonte intorno alla quale è possibile costruire, sulla base di una fidelizzazione non paragonabile a quella conseguibile in altri settori, un sistema di ricavi legato siaal consumo diretto di prodotti e servizi (come abbonamenti e biglietti per le gare, prodotti dimerchandising, membership card, eccetera), sia al consumo indiretto di comunicazione e beni materiali e immateriali offerti ai partner mediatici e commerciali.

La Lega basket serie A

«ll dato relativo al valore dei marchi delle società che fanno parte della LBA - spiega il presidente Umberto Gandini – costituisce una ulteriore conferma della grande forza complessiva del movimento cestistico di vertice in Italia. Al contempo permette ai club di aggiungere valore al loro patrimonio nel momento in cui iniziano a programmare la completa ripartenza dopo due stagioni difficili contrassegnate da una forte contrazione dei ricavi per l’assenza di pubblico a causa della emergenza da Covid 19. Ora tocca al sistema basket presentare un prodotto sempre più uniforme e coerente con i suoi obiettivi, in grado di affrontare le nuove sfide e costituire così un polo d’attrazione sempre più forte verso i suoi stakeholders:istituzioni,sponsor,broadcasteremedia.

StegeUp e Fi.Bo

Per Giovanni Palazzi, amministratore delegato diStageUp «Lo studio fa emergere un valore patrimoniale importante che deve rappresentare un driver centrale per lo sviluppo futuro del basket divertice ma che,purtroppo,sino ad oggi, è stato poco valorizzato nei bilanci dei club. Per investire nel proprio marchio occorre infatti ideare e realizzare strategie di gestione e commercializzazione che devono basarsi su una effettiva conoscenza delle potenzialità del brand a partire dal suo valore sul mercato. Solo essendo consapevoli dell’importanza economico/patrimoniale dell’insieme dei marchi e di ciascun di essi sarà possibile per la Lega ed ogni club associato ottenere il massimo nelle negoziazioni per sponsorizzazioni, diritti media, licensing e con le istituzioni. Secondo Massimo Masotti, ad di Fi.Bo, «il valore complessivo dei marchi dei club che emerge dallo studio, già di per sé molto significativo anche alla luce del giro d’affari consolidato della Lega Basket, nasconde ulteriori potenzialità che possono emergere solamente da una perizia valutativa specifica che, oltre ai casi comparabili,valorizza le strategie di sviluppo di ogni singola associata».