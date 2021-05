Basket, per la Fip un centenario da celebrare anche con un primato europeo su Instagram

2' di lettura

Cento anni tra 6 mesi. Da festeggiare per la Fip con un primato in Europa come migliore Federazione pallacanestro nazionale su Instagram e con una collezione di abbigliamento della Spalding creata ah hoc per l’evento. È il modo, per la Federazione italiana pallacanestro italiana (Fip), di celebrare il 2 novembre prossimo i 100 anni della sua costituzione con una serie di iniziative speciali. Era infatti il 1921 quando 10 società di Milano approvarono lo Statuto della Federazione italiana basketball, convergendo su Arrigo Muggiani come primo presidente del nuovo ente.



Il progetto



Spalding e Federazione italiana pallacanestro celebrano dunque i 100 anni di basket italiano con una capsule collection lifestyle dedicata. Dal 1921 a oggi sono molte le persone che hanno contribuito a scrivere le pagine di questa lunga storia: giocatrici, giocatori, allenatori, dirigenti, arbitri, giornalisti, tifosi e appassionati di ogni epoca e a ogni livello. La collezione vuole essere un omaggio a loro, e a tutte le persone che oggi coltivano l'amore per questo sport, diventando a loro volta parte di questa storia centenaria.



La collezione Spalding x Fip Centenario

La collezione comprende un giaccone stile varsity, omaggio al mondo americano dove ha avuto origine il gioco; una warm up jacket ispi-rata alle casacche da riscaldamento degli anni '80; un pantaloncino in mesh a trama larga; felpe crewneck e t-shirt, disponibili sia in taglio uomo sia in taglio donna. Sette capi caratterizzati da ricami a filo dorato e dalla patch “I”: richiamo sia a “Italia” sia al “Primo secolo” della pallacanestro nostrana.



Numeri social

Dopo l’inchiesta del Sole 24 Ore del 12 aprile 2021, nella quale su Instagram la Fip è risultata seconda (dopo la Figc) per tasso di engagement, la Federazione italiana ha continuato a parametrarsi con le altre Federazioni nazionali di pallacanestro europee. È stata infatti svolta dalla Fip stessa un'analisi sul mese di novembre 2020, quando tutte le maggiori Federazioni europee di pallacanestro hanno avuto 2 finestre per le Nazionali: quella della Nazionale Femminile a metà mese per le qualificazioni a EuroBasketWomen 2021, e quella della Nazionale Maschile a fine mese per la qualificazione a EuroBasket 2022. Questi 2 eventi, con un calendario globale degli eventi sportivi modificato e molto diverso tra le varie discipline, sono stati presi in considerazione proprio per avere un termine di paragone con chi ha avuto gli stessi eventi e picchi mediatici.

Quello che ne è risultato è che, grazie sia alla qualità dei contenuti condivisi sia alle iniziative di comunicazione messe in atto appositamente per il contesto delle “bolle” (nonostante le restrizioni che hanno limitato l'accesso ai content producer), la Fip è risultata la migliore Federazione su Instagram per engagement totale (507.303) e per tasso di engagement (4.925), seguita nel podio da Francia (rispettivamente 294.610 e 4.149) e Grecia (172.190 e 3.444).

Le iniziative del novembre 2020

Nel particolare, le 2 iniziative hanno dato visibilità nazionale nei giorni delle finestre: la prima con le Azzurre, quando la Fip ha fatto “adottare” da ognuna delle 14 convocate una bambina a cui è stata mandata a casa una maglia della sua giocatrice preferita. La seconda con gli Azzurri, quando 5 esordienti sono stati “sorpresi” con video emozionanti realizzati dai loro familiari e dai loro ex allenatori nelle giovanili, in cui si congratulavano per il grande traguardo raggiunto.