Bassa fecondità, il male delle coppie moderne

Nonostante il crescente impegno del governo per sostenere nascite e famiglie, il tasso di fecondità in Italia rimane al minimo storico degli anni ’90. Nel 2022 le donne italiane hanno avuto, in media, 1,18 figli. Nel 1995, quando la componente straniera in Italia era marginale e non incideva sulla fecondità, il tasso di fecondità totale era pari a 1.19 figli. Si potrebbe obiettare che oggi la componente straniera in Italia non è più marginale come negli anni ’90, vi sono 5 milioni di stranieri che incidono per un 8% sulla popolazione totale e che possono contribuire a risollevare la fecondità del Paese. I dati non sembrano, però, supportare questa ipotesi. Le donne straniere, infatti, si adeguano velocemente ai comportamenti riproduttivi delle autoctone: se nel 2006 le immigrate in Italia avevano mediamente 2,8 figli, nel 2022 ne hanno avuti in media 1,8. Sostanzialmente, un figlio in meno in soli sedici anni. Invertire la bassa fecondità in Italia è un obiettivo arduo non solo perché l’immigrazione non è sufficiente, ma anche perché il trend è diventato strutturale. Il minimo storico di 6.7 nati per mille abitanti toccato nel 2022 (erano 37 nati per mille nel 1861) affonda le sue radici in una tendenza di lungo periodo durante cui l’Italia ha perso prima solo potenziali nati, poi anche potenziali madri. Solamente negli ultimi vent’anni il numero di donne in età riproduttiva è diminuito di un milione e mezzo: nei prossimi anni, poi, la perdita continuerà perché entreranno nelle età più interessate dalla riproduzione, i 30 anni, le generazioni esigue nate negli anni ’90. Non sorprende dunque che le politiche di supporto alla natalità stentino a sortire un effetto sull’ammontare delle nascite. Di certo si potrebbe far leva sulla componente comportamentale della fecondità, non prima senza aver considerato cosa sia cambiato nei comportamenti riproduttivi.

Negli anni ’90, infatti, la bassissima fecondità, allora un fenomeno inedito nel nostro Paese, era interpretata con il paradosso, tutto italiano, dato dalla combinazione di tradizione e ritardo: tradizione nei comportamenti di coppia e riproduttivi, e ritardo nell’avvio di una vita autonoma dei giovani in presenza di un difficile accesso al mercato del lavoro e al credito dei mutui, e di forti legami di sangue. Il matrimonio, ancora stabile e duraturo, era prerequisito per la procreazione e ciò rappresentava un ulteriore motivo di ritardo nell’avvio della vita riproduttiva: nel 1995 i nati fuori dal matrimonio erano meno del 10% e l’età media della madre alla nascita del primo figlio era 28 anni. Dopo un trentennio, il numero medio di figli per donna rimane sostanzialmente invariato, 1,18 figli se si escludono le immigrate straniere, ma le nascite fuori dal matrimonio sono arrivate al 40% del totale dei nati, un terzo dei quali da genitori mai coniugati. Al contempo, l’età media della madre alla nascita del primo figlio è aumentata di quattro anni, ed è oggi 32 anni.

In Italia, la seconda transizione demografica, quella rivoluzione dei comportamenti di coppia che cambia il modo di fare famiglia, non offre alcuno stimolo alla fecondità, come avvenuto in contesti più liberali, per esempio nei Paesi scandinavi. Il paradosso della bassa fecondità italiana si ripropone oggi nella combinazione di modernità e ritardo, laddove la modernità si esplica nella propensione delle donne per scelte alternative a quella di sposa tradizionalmente addetta al focolare domestico in presenza di una suddivisione dei compiti di cura tra i partner sostanzialmente immutata rispetto a trent’anni fa, anche se non è più il matrimonio a sancire l’unione di coppia. Una politica a supporto della natalità per essere efficace dovrebbe prevedere allora, oltre a sussidi a sostegno del reddito delle famiglie, e servizi che favoriscano la riconciliazione lavoro-famiglia, anche altri ambiti, come la casa, il lavoro, e la parità di genere per restituire una nuova prospettiva di vita e di realizzazione sociale alle giovani generazioni. Nella società del benessere un figlio arriva solo se, per entrambi i genitori, non è di ostacolo ad essa.