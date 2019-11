Bassetti: «Banijay-Endemol, sfida ai colossi Usa. Non temo Antitrust»

Il tema dei diritti fra produttori e colossi del web è spinoso e ricorrente. Quanto sarà la parte di contenuti che darete a Netflix e Co.?

Dico solo che cercheremo di rivolgerci ai distributori che ci riconosceranno il nostro sforzo nella creazione di nuovi contenuti che richiedono investimenti e talenti.

In cosa sarà diversa questa società dalle altre sul mercato?

Tanto per cominciare siamo leader mondiali con società di gran livello e operative in 23 Paesi. E quello che più conta saremo gli unici tra i grandi produttori internazionali, penso a Itv, Warner, All3media, Sony, Lionsgate, a essere indipendenti, non controllati da grandi gruppi media. Essere indipendenti ci consentirà di creare i migliori contenuti per qualsiasi distributore lineare o non lineare senza vincoli.

Come Banijay avete deciso di acquisire una società molto indebitata. Non è una scelta pericolosa?

Endemol ha un livello di debito importante, ma con la nuova equity e il merge con noi si parla di una leva a livelli di mercato e inferiore a quella di qualche nostro competitor.

Non temete l’accusa di “monopolio” anche dell’Antitrust? O comunque dell’eccessiva concentrazione?

Oggi è anacronistico parlare di dimensioni. Dall’altra parte dell’Oceano ci sono aziende che capitalizzano 20, 30, 50 volte di più che in Europa nel settore media. Per la prima volta abbiamo un produttore di contenuti puro, e che tale vuole restare, con 1 miliardo di dollari di fatturato negli Usa.

Mi sembra lunare che si voglia tagliargli le gambe parlando di concentrazione. L’Europa è il secondo mercato al mondo per consumo nell’intrattenimento, ma la quota di consumo di prodotto americano in Europa è intorno al 30% e la quota di prodotto europeo in Usa è del 4%.