Bracco: «Gender equity? Avanti troppo lentamente»

16:59 Imprese: Severino, donne più sensibili verso legalità, con loro meno corruzione

“Le imprese, in cui lavorano le donne, registrano meno corruzione perché le donne hanno più sensibilità verso il tema della legalità”. Così Paola Severino, presidente Sna e vicepresidente Luiss Guido Carli durante il convegno “Parità e valorizzazione dei talenti femminili” nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento. L'ex ministro ha parlato a lungo anche del suo percorso professionale davanti a una platea di giovanissimi, tra cui molti studenti e studentesse di legge: “Se devo dire una cosa ai giovani è questa: non perdete mai l'occasione che la vita vi offre, coglietele al volo e sappiatele coltivare. L'altro segreto è impegnarsi nella vita. Un processo un avvocato lo vince se ha studiamo un po' più del pubblico ministero”.

Una lunga parte della sua intervista è stata poi dedicata al ruolo delle donne nella società: “Quando ho iniziato a Roma come avvocato penalista - ricorda - come donne eravamo in due, oggi siamo molte di più e questo è un primo risultato appagante. Certo il lavoro di avvocato penalista non ti dà tregua, né orari, però aiutarsi è molto importante, perché per una donna sarà molto più facile aiutare un'altra donna e oggi come penaliste siamo tante. Creare questa catena di solidarietà tra noi è molto importante, e che spetti moltissimo a noi donne. Credo che aiutarci sia importante”. E per questo motivo, Severino fa l'esempio del suo stesso studio professionale, dove “essendoci molte donne, c'è sempre il periodo in cui si sposano e hanno dei figli, ma per noi è assolutamente naturale che una donna avvocato debba occuparsi dei figli. E tutti quanti gli altri si faranno in quattro per sostituirla e non per prenderne il posto, ma per occuparlo temporaneamente in modo che lo studio non ne risenta”.