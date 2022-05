Basta attesa del conto al ristorante: sbarca in Italia il pagamento con Qr code

Il sistema abilita i principali sistemi di pagamento via smartphone (Apple Pay, Google Pay, carte, in prospettiva anche Ticket e PayPal). Sbarcata da poco in Italia, Sunday conta già oltre cento ristoranti come Lievità, Mani in Pasta, Poke House, Filetteria Italiana, Magnaki e Tacomaki che hanno implementato la soluzione all'interno della propria offerta: «L'obiettivo è di arrivare a 500 ristoranti entro fine anno per verificare la scalabilità di un mercato che conta 160mila locali», afferma il country manager Giuseppe Tamola.

Per il cliente, afferma Tamola, il sistema permette di tenere sotto controllo il conto in real time, tagliare i tempi dell'attesa del conto, dividersi la spesa tra i commensali e lasciare la mancia senza imbarazzi”. L'attesa del conto, in media un quarto d'ora, significa arrivare a risparmiare un giorno l'anno.

Mentre il ristoratore «può concentrarsi sul servizio core dell'alimentazione, visto che i camerieri sono svincolati dal pagamento, con una ricaduta che si concretizza in un aumento del 12% della spesa media e del 40% delle mance, oltre a una rotazione più veloce dei tavoli.

Senza dimenticare che la digitalizzazione delle transazioni e delle preferenze dei consumatori permette di ricorrere a una più efficace analytics dei dati.