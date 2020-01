Basta carte di credito e smartphone: con Amazon si pagherà con la mano

Recentemente il gruppo di Jeff Bezos, stando al quotidiano Usa, ha chiesto un brevetto per «un sistema di identificazione biometrica senza contatto» che comprende «uno scanner di mano che genera imamgini del palmo dell'utente». Se avesse successo il sistema potrebbe rendere obsoleti i wallet digitali che si stanno affermando come metodo per abilitare i pagamenti via smartphone.

Il colosso dell'ecommerce è sempre più attivo anche nel mondo retail fisico e sta espandendo le attività nell'ambito dei pagamenti. Con Amazon Go il cliente fa la spesa ed esce dal supermercato senza passare dalla cassa, pagando in automatico dallo smartphone. Il gruppo ha inoltre lanciato il wallet digitale Amazon Pay per i pagamenti online.

In più occasioni Jeff Bezos ha sottolineato ai suoi manager l'intenzione di espandere le attività nell'ambito dei servizi finanziari per completare il quadro di informazioni degli utenti con quelle legate ai pagamenti.

Big tech alla conquista dei pagamenti

Anche altri colossi big tech stanno espandendosi nell’ambito dei servizi finanziari, erodendo un mercato una volta riservato alle banche e agli operatori specializzati. Apple ha lanciato l’anno scorso la sua carta di credito e da tempo è presente con l’app Apple Pay, seguita da Facebook ha fatto il suo debutto con il wallet di Facebook Pay per i pagamenti tra utenti, che potrebbe anticipare le funzionalità di Libra, la criptovaluta del social network che sembra denunciare più problemi del previsto. Da parte sua Google, oltre a Google Pay, ha annunciato l'intenzione di entrare direttamente con conti correnti bancari da offrire ai propri utenti.