Basta Dad, il corso d’inglese quest’estate si fa in crociera

Studiare una lingua straniera in una bolla sanitaria, in sicurezza, a bordo di una nave. E’ questa l’ultima proposta di Msc Crociere che ha stretto un accordo di collaborazione esclusiva con l’azienda Mla (Move language ahead) per offrire per la prima volta la possibilità di prender parte a vacanze studio in crociera nel Mediterraneo. La soluzione è indicata per i ragazzi tra 10 e 18 anni che vogliono imparare o perfezionare una lingua straniera, grazie a corsi tenuti in presenza da docenti madrelingua insieme ad altre attività ludico/didattiche: un'escursione in una delle destinazioni raggiunte dalla nave e giochi di squadra, gare, feste a tema, karaoke ecc. La crociera “English Onboard” di otto giorni utilizza poi un protocollo che consente ad ospiti ed equipaggio di entrare in una sorta di “bolla di sicurezza” insieme a tutti coloro che sono sulla nave: tampone obbligatario prima e durante il soggiorno, sanificazione e distanziamento.

La didattica Mla che si farà sulla nave, racconta il ceo Massimo Tardi, “è la stessa che viene impartita normalmente nelle vacanze studio e si basa sul metodo Task Based Learning con libri di testo digitali e editabili redatti dal dipartimento accademico e gestiti dalla piattaforma Mla e-board. Durante la settimana di vacanza studio saranno organizzate a bordo delle navi sessioni di lingua con docenti madrelingua specializzati nell'insegnamento agli stranieri”. Il pacchetto prevede 20 lezioni di 45 minuti ciascuna per un totale di 15 ore. Ma già una settimana prima della crociera è possibile avvicinarsi allo studio con 20 lezioni online live. Oltre allo studio c’è spazio anche al divertimento grazie agli aquapark, piscine, tornei sportivi, musica dal vivo, spettacoli a teatro, cinema 4D, bowling.

Anche i genitori possono salpare a bordo con i figli per vivere la vacanza insieme a loro ma, allo stesso tempo, lasciandoli in totale autonomia. Al momento l'offerta è disponibile a bordo delle navi MSC Grandiosa e MSC Seaside, nei mesi di luglio, agosto e settembre, con la possibilità di scegliere di partire da uno dei qualsiasi porti italiani toccati dall'itinerario delle navi.