«Basta finanziamenti a pioggia. Serve fare subito le riforme» La lettera dei leader del centrodestra pubblicata dal Sole 24 Ore e rivolta al presidente del Consiglio Conte di Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni

I tre leader in una foto d’archivio

Si gnor Presidente del Consiglio,

in questi mesi difficili l’intera opposizione ha assicurato un atteggiamento di responsabile lealtà istituzionale. Lo abbiamo fatto per senso del dovere verso la Nazione, che è per noi il valore supremo, non certo per esprimere un consenso alle politiche di un governo del quale non condividiamo nulla, né gli obbiettivi né i metodi e i comportamenti.

In questo spirito abbiamo reso possibile per due volte con il nostro voto determinante lo scostamento di bilancio: una misura molto grave perché significa nuovi debiti a carico delle future generazioni, ma anche una misura necessaria per non togliere liquidità al sistema produttivo in un momento drammatico.

Purtroppo la nostra disponibilità non ha portato grandi risultati: il Governo ha deciso da solo come impiegare quelle risorse, senza coinvolgere l’opposizione, nonostante la nostra disponibilità. I risultati si vedono, e sono tutti negativi: gli operatori economici, i lavoratori, gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, autonomi e partite iva sono rimasti abbandonati a sé stessi.

La protesta unanime delle categorie produttive la dice lunga sul malessere del paese.