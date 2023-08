«Basta genocidio contro il Sud», lettera di minacce a Calderoli. Solidarietà bipartisan

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

«In questi ultimi giorni di agosto mi è arrivata una lettera in cui mi dicono testuale: “Se non la smetti di attuare la politica di genocidio nei confronti del Sud, con la nostra potenza di fuoco noi ti uccideremo. Siamo la mafia, non ci costa niente uccidervi”. Io non ho paura delle minacce, non mi spavento e vado avanti fino a quando non avrò realizzato l’autonomia regionale. E poi dopo andrò a fare il pensionato sul mio trattore». Lo ha scritto su Facebook il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli , a cui sono arrivati messaggi di solidarietà da molti esponenti della forze politiche, prima tra tutti la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni . «Desidero esprimere tutta la mia solidarietà e quella del Governo al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli per le minacce di morte ricevute. Un gesto ignobile da condannare con assoluta fermezza. Avanti, insieme, a testa alta», ha scritto Meloni sui social. Solidarietà bipartisan anche da numerosi esponenti delle varie forze politiche.