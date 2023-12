«Basta con il mercato delle licenze: occorre liberalizzare il settore dei taxi»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«Aumentare il numero delle licenze è una soluzione di breve periodo. Bisogna fare una riforma complessiva del settore». Andrea Giuricin è uno dei massimi esperti in Italia, fa ricerca sul campo ed è un economista dei trasporti dell’Università Milano Bicocca.

Andrea Giuricin Economista dei trasporti all’Università Bicocca di Milano. (Imagoeconomica)

L’emergenza dei taxi non sembra sbloccarsi, nelle grandi città sono ancora pochi nonostante la forte domanda. È una fotografia realistica?

Loading...

La domanda di mobilità non di linea è molto cresciuta negli ultimi anni, anche trainata dall’aumento del numero di turisti internazionali. Solo per portare alcuni dati, il numero dei passeggeri aerei internazionali negli ultimi 15 anni è quasi duplicato, come mostrano i dati Assaeroporti. Al tempo stesso l’offerta di auto bianche è rimasta stabile in quasi tutte le maggiori città italiane e questo disequilibrio tra domanda e offerta causa i disservizi che la stessa Autorità Antitrust ha evidenziato.

La liberalizzazione del mercato è lontanissima e ormai sembra anche depennata dall’agenda politica. Come mai?

L’agenda politica non ha coinciso con le esigenze dei cittadini e dei turisti e la politica si è spesso schierata a difesa della categoria dei taxi. Purtroppo, l’apertura del mercato a nuovi operatori, tramite una riforma complessiva del settore della mobilità di linea non è al centro dell’interesse del legislatore. Ci sono stati diversi tentativi, tutti però affossati e il risultato è quello che i cittadini e i turisti subiscono spesso con i diversi disservizi nel settore taxi, non solo con le code, ma anche

con le chiamate inevase. Servirebbe un cambio di passo radicale, una riforma.