Basta Prosecco, c’è troppa confusione: è guerra tra i consorzi

È guerra sul Prosecco. L'azienda vinicola Col Vetoraz di Valdobbiadene, ha spiegato con una nota le ragioni che l'hanno indotta, già due anni fa, a togliere da etichette e confezioni la dicitura Prosecco conservando solo

quella territoriale Valdobbiadene Docg, motivando la scelta

con la confusione cresciuta negli ultimi anni intorno al vino

veneto. «Oggi - evidenzia l'enologo Loris Dall'Acqua, fra i fondatori

della azienda e presidente della Confraternita di Valdobbiadene

per la tutela della Docg - la nostra immagine e la percezione

della nostra denominazione è alienata dalla presenza di

cinquecento milioni di bottiglie di prosecco generico privo di

storia e di vocazione territoriale. Il grande sistema Prosecco

sta fagocitando la denominazione Conegliano Valdobbiadene per

banalizzare le colline di quest'area a semplice cartolina

d'immagine». Da qui la scelta di Col Vetoraz di rimuovere la dicitura

Prosecco, operazione che, negli ultimi due anni, non avrebbe

prodotto ripercussioni nella platea dei propri clienti storici.

In questi giorni, infine, la Confraternita ha promosso una

petizione fra i produttori della Docg attraverso la quale si

punta a rendere autonoma la denominazione Conegliano

Valdobbiadene Docg rispetto al sistema Prosecco.

Togliere la parola Prosecco dalle etichette «è una partita che riguarda i produttori. Ovviamente dovrà essere modificato il disciplinare.

Penso che togliere repentinamente il nome dalle etichette farà spostare gli acquirenti, soprattutto all'estero, su quelli che hanno il nome» commenta il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, dopo la decisione dell'azienda vinicola Col Vetoraz di rinunciare alla dicitura in etichetta a vantaggio di Valdobbiadene Docg.

«La Denominazione Conegliano - Valdobbiadene Docg ha tutto il diritto di decidere del proprio nome, ovviamente anche di rinunciare al termine Prosecco, ma trovo inspiegabile che in questo si tenda a denigrare il lavoro

degli altri» replica Stefano Zanette, presidente del Consorzio di

tutela del Prosecco Doc, commenta l'iniziativa di Col Vetoraz.



La Prosecco Doc, invece, prosegue Zanette, dati alla mano, ha

sostenuto indirettamente lo sviluppo della Docg. «La produzione

Conegliano Valdobbiadene Docg - spiega - è infatti passata in 10

anni dai 60 milioni di bottiglie del 2009 agli oltre 90 milioni

attuali. Quindi la crescita della Doc ha favorito anche la Docg,

sia in termini di volume che di valore». Rispetto alla petizione avviata dalla Confraternita di Valdobbiadene per ottenere lo scorporo della Conegliano

Valdobbiadene Docg dal sistema Prosecco, Zanette rileva che

tale posizione avrebbe potuto essere assunta «anche 10 anni fa,

con maggior coerenza. In ogni caso uscire in modo così polemico

sembra un'accusa a chi invece ha lavorato con impegno per il

bene comune, di tutto il sistema Prosecco». Il presidente del Consorzio Doc, infine, riconosce al decreto del 2009 firmato dall'allora ministro delle politiche agricole Luca Zaia il merito di aver permesso «di valorizzare il nostro territorio, tutelare il nostro Prosecco e far conoscere e

apprezzare entrambi in tutto il mondo».

Il disciplinare del prosecco Docg prevede già adesso la possibilità di riportare in etichetta anche il nome della località di produzione, senza quello del vino, ma l'eventuale modifica dello stesso disciplinare «prevede

un iter normato dalla legge, normativa europea-italiana, che

richiede un ampio consenso dei produttori e l'approvazione del

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e della Commissione Europea» sottolinea in una nota il Consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, intervenendo nel dibattito sul superamento del nome Prosecco, a favore di quello della località che esprime il territorio d'origine, nella fattispecie Valdobbiadene. Sulle

aziende che già hanno attuato questo superamento il Consorzio

Docg ha commissionato al Cirve un'indagine sull'etichettatura

delle bottiglie di Conegliano Valdobbiadene: il risultato dice

che il 92% riporta in etichetta il termine Prosecco Superiore,

oltre al luogo di origine. Il Consorzio Docg rileva peraltro che nel 2009, «quando si mise ordine al mondo Prosecco con la distinzione di Doc e Docg, tutti i produttori procedevano insieme, mossi dall'idea

condivisa di tutelare il nome Prosecco, di garantire una

trasparenza del mercato e qualità del prodotto a favore anche

del nostro territorio. In particolare, si voleva disinnescare la

minaccia di produttori italiani e stranieri che avrebbero

coltivato il vitigno altrove e prodotto il Prosecco in tutto il

territorio nazionale e anche all'estero». Questi obiettivi,

viene sottolineato, «sono stati raggiunti ampiamente e il

successo derivato da queste scelte è stato un successo di tutti

e di cui tutta la denominazione sta godendo». Il Consorzio

osserva tuttavia che questo lavoro «non è terminato con il

successo commerciale e burocratico di tutela di un marchio ma

procede spedito oggi con la valorizzazione della qualità del

prodotto e la diffusione tra i consumatori italiani e stranieri

della conoscenza del suo territorio d'origine, le colline tra

Conegliano e Valdobbiadene oggi insignite del riconoscimento

Unesco».