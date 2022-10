Bastagli (Lineapiù): «Ora i guadagni scenderanno, il 2023 sarà un disastro»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

«Siamo con l’acqua alla gola, i costi sono ormai fuori controllo». Alessandro Bastagli, titolare dell’azienda di filati per maglieria Lineapiù, eccellenza del distretto tessile di Prato, non ha peli sulla lingua: «Le nostre lavorazioni esterne, dalle roccature alle ritorciture alle filature, con questi costi non ce la fanno più. Due di loro chiuderanno l’attività a fine anno, due ci comunicheranno gli aumenti dei prezzi di mese in mese in base alle tabelle energetiche dell’associazione industriali, altre due hanno già applicato aumenti dal 30 al 40%. Ditemi voi come possiamo andare avanti». La prospettiva, per un settore fondato sulle lavorazioni esterne (energivore) che programma le collezioni con un anno e mezzo di anticipo rispetto alla vendita dei maglioni in negozio, è nera: «Nel 2022 sbarcheremo il lunario, anche se i guadagni inevitabilmente scenderanno – sintetizza Bastagli – ma il disastro sarà nel 2023 perchè, se non verranno calmierati subito i prezzi energetici, non sappiamo come fare i listini per le collezioni che presenteremo il prossimo gennaio». Quest’anno Lineapiù chiuderà con un fatturato tra 43,5 e 44 milioni di euro, +19% sul 2021, ma si tratta in larga parte di una crescita ’nominale’: «Da gennaio a fine settembre – rivela Bastagli – le vendite sono aumentate in valore del 18%, da 29,4 a 34,7 milioni, e del 6,4% in quantità, da 700mila a 750mila chili. Se avevo previsto un margine dell’8%, quasi la metà è stato ’mangiato’ dall’incremento dei costi». Le bollette di Lineapiù, che possiede due filature e una tintoria interne, sono lievitate: nel periodo 1 gennaio-30 agosto quella del metano è passata dai 166.681 euro del 2021 a 991.000 euro, mentre quella elettrica è salita da 373.061 euro a 760.000. Sempre nei primi otto mesi dell’anno il costo dell’acqua è passato da 161.885 euro a 238.423. «In tutto sono due milioni di costi che, aggiungendo l’ultimo quadrimestre, rischiano di salire a quattro milioni – sottolinea Bastagli – cioè il 50% degli stipendi di 180 persone». La preoccupazione ulteriore è data dal mercato: «Dopo un primo semestre dell’anno buono ora gli ordini si stanno fermando, anche per la guerra in Ucraina». Per Bastagli la soluzione è una sola: «I governi europei si devono mettere d’accordo: ci vuole un tetto al prezzo del gas. E l’Italia deve smettere di dire di no al nucleare, ai rigassificatori, a tutto: siamo il secondo Paese manifatturiero d’Europa e non abbiamo tutele sul fronte energetico. Né è tollerabile che il Governo permetta ad alcune aziende italiane di speculare».