Dai Bastoncini Findus ai burger Granarolo e al «tonno» Nestlè: cresce il plant based

Dalle bevande ai burger

Oggi circa metà del giro d’affari del plant based resta comunque nelle mani dei prodotti che per primi hanno conquistato il mercato, ossia le bevande vegetali, che continuano a macinare vendite (+11% nel 2021 su base annua secondo Iri) grazie alla continua innovazione, come dimostra il boom di quella di avena (+35%). Tuttavia gli esperti si aspettano uno sprint soprattutto nella gastronomia, che rappresenta “solo” il 25% della spesa ma va già veloce: dopo i classici burger vegetali, avanzano quelli che riproducono gusto e consistenza della carne. Un business che ha “ingolosito” anche aziende come Granarolo, entrato nel meat alternative con il burger vegano Unconventional, oggi numero uno a volume (oltre il 46% di quota). «Siamo market leader anche in termini di crescita in un mercato dalle enormi opportunità – afferma il direttore generale di Granarolo Filippo Marchi – e intendiamo sviluppare le vendite anche all’estero».

Burger King e Mc Donald’s in campo

Molte catene di ristorazione stanno introducendo prodotti plant based nei loro menu da affiancare all’offerta più tradizionale. Si tratta senz’altro di un termometro dell’interesse dei consumatori e delle potenzialità di business che promette questo settore.

Dopo l’introduzione “sperimentale” (e a termine) del Rebel Wopper nel 2019, primo in Italia Burger King propone già in tutti i locali il suo burger plant based e i suoi nuggets senza carne (prodotti da The Vegetarian Butcher di Unilever). Qsrp, il gruppo di cui fa parte Burger King, ha anche stretto una partnership con Novish per la fornitura di prodotti ittici a base vegetale.

Il McPlant di McDonald’s (prodotto invece da Beyond Meat) è in fase di testing negli Usa e lo sbarco in Italia è solo questione di tempo: «Siamo consapevoli che si tratta di un passaggio epocale, la via verso le alternative vegetali è già una realtà. Quello che stiamo valutando non è “se” inserirle nei nostri menu – dice Dario Baroni, ad di McDonald’s Italia – quanto al “quando”, lo faremo quando saremo certi di poter offrire al consumatore italiano un prodotto che incontra pienamente i suoi gusti e le sue aspettative».

Anche i salumi diventano veg

Puntano sul gusto italiano i salami e prosciutti vegani su cui investono anche big storici della salumeria made in Italy. In primis il Gruppo Felsineo, che ha costituito una newco dedicata al veg, da cui oggi esce oltre il 60% della produzione nazionale di affettati veg, realizzati secondo il metodo esclusivo Mopur e per il 75% certificati bio. «Su FelsineoVeg abbiamo investito 6 milioni di euro – afferma l'amministratore delegato Emanuela Raimondi – in un’ottica di diversificazione aziendale e di sostenibilità, e per soddisfare ogni approccio alimentare. In quattro anni abbiamo raggiunto i 3 milioni di euro di fatturato, per il 25% realizzati all’estero».