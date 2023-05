Batosta elettorale per Sunak, oltre mille seggi persi dai Tories

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Le previsioni della vigilia sono state rispettate in pieno: gli elettori inglesi hanno disertato il partito al Governo, esprimendo un chiaro voto di protesta contro i Tories al potere da 13 anni.

I risultati delle elezioni amministrative di giovedì non lasciano spazio a interpretazioni: il partito conservatore ha perso la fiducia degli elettori e ha dovuto rinunciare a quasi mille seggi nelle amministrazioni locali.

Loading...

I Tories hanno dovuto cedere il controllo anche di zone da sempre “blu”, molte delle quali sono passate ai liberaldemocratici, mentre i laburisti hanno riconquistato comuni un tempo “rossi” che i conservatori sull'onda di Brexit erano riusciti a vincere nell'ultimo round di elezioni.

Si tratta di un esito peggiore del previsto per il premier Rishi Sunak, al potere da pochi mesi, che sperava di raccogliere consensi e dimostrarsi più popolare dei suoi due predecessori, Boris Johnson e Liz Truss, entrambi costretti alle dimissioni. Le speranze di Sunak di voltare pagina dopo gli scandali e gli scontri interni dello scorso anno e di poter così rafforzare la sua posizione all'interno del partito sono state deluse.

Il premier si era presentato come l'uomo della svolta, una persona affidabile e responsabile, ma per molti elettori resta strettamente collegato all'era Johnson, quando era cancelliere dello Scacchiere, e ritenuto in parte responsabile dell'attuale crisi economica con l'inflazione a due cifre e i servizi pubblici al collasso.