Batterie, CATL domina ma la domanda in Cina rallenta il boom

2' di lettura

Si può perfino trovare qualche neo nella marcia trionfale del primo produttore mondiale di batterie per auto, la cinese CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited), fondata nel 2011 e base a Ningde.

Il gigante ha registrato una crescita più lenta dei profitti nel secondo trimestre, anche a causa dell’intensificarsi della concorrenza nel mercato delle batterie per veicoli elettrici. L’utile netto per i tre mesi terminati a giugno è stato di 10,9 miliardi di yuan (1,53 miliardi di dollari), in aumento del 63,22% rispetto al medesimo periodo del 2022, secondo un calcolo Reuters basato sulla dichiarazione della società. Perfino poco rispetto all'incredibile +558% del primo trimestre.

Loading...

I produttori di batterie cinesi, tra cui CATL, si trovano ad affrontare le sfide dell’indebolimento della domanda e della maggiore pressione di riduzione dei costi da parte dei produttori di veicoli elettrici nel bel mezzo di una guerra dei prezzi e di un rallentamento delle vendite di auto sul principale mercato mondiale.

Il mercato delle batterie per veicoli elettrici, infatti, sta crescendo a un ritmo più lento quest’anno, con un aumento del 36,8% del volume di installazione delle batterie nel primo semestre rispetto al +176,4% del 2022, come mostrano i dati di China Automotive and Battery Alliance.

CATL, che conta Tesla come suo più grande cliente (ma ci sono anche Ford, Volkswagen, Hyundai e Nio), ha perso quote di mercato a favore di BYD, ormai in ascesa inarrestabile e già prima casa automobilistica in Cina, che alimenta i suoi veicoli elettrici con le proprie batterie.