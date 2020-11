«Batterie, l’Europa può agganciare la Cina» Il capo del programma industriale illustra i piani dell’Alleanza europea . «L’Italia ha un grande potenziale, investire di più sui macchinari» di Gabriele Meoni

Nell'Europa impaurita e semi-paralizzata dal Covid c'è un'industria che continua a investire e a creare posti di lavoro: è quella delle batterie agli ioni di litio. Qui pulsa il cuore delle auto elettrificate, quelle che gli addetti ai lavori non a caso chiamano Bev (Battery Electric Vehicles), eredi designate dei “vecchi” motori a combustione interna.

La cartina dell'Europa si sta così riempiendo di gigafactory, il termine coniato da Elon Musk nel 2013 per la prima fabbrica di batterie di Tesla in Nevada. Ce ne sono almeno 10-15 in fase di avvio o progettazione, con l'obiettivo di moltiplicare esponenzialmente la capacità produttiva fino a 400 GWh entro la fine del decennio. L'Europa vuole affrancarsi dalla dipendenza dai giganti asiatici come la cinese Catl, la coreana Lg Chem e la giapponese Panasonic, dominatori del mercato. E creare posti di lavoro per compensare almeno in parte la perdita di occupati nella filiera dell'auto.

Per rispondere a questa formidabile sfida industriale nel 2017 la Commissione europea ha lanciato l'Alleanza europea delle batterie (Eba). Bruxelles stima un valore potenziale del mercato europeo fino a 250 miliardi nel 2025. Una cifra enorme che di questo passo sarebbe tutta incamerata dai big asiatici.

Thore Sekkenes è l'uomo incaricato del «miracolo» di trasformare questa alleanza in miniere, stabilimenti, posti di lavoro. È il direttore del programma di sviluppo industriale dell'Eba, una comunità che riunisce più di 500 attori industriali, dall'estrazione al riciclaggio, guidati da EIT InnoEnergy. «Se parliamo di volumi - spiega al Sole 24 Ore da Stoccolma - l'Asia è nettamente in vantaggio. Attenzione però: le cose stanno cambiando velocemente. Nel 2019 gli investimenti in Europa sono stati pari a 60 miliardi, 3 volte quelli della Cina. Tra 5 anni non li avremo ancora raggiunti ma non saremo lontani. Gli stessi produttori asiatici investono in Europa, attratti da un mercato dell'auto elettrica in forte crescita. Questa volta sono loro a portare qui la tecnologia più moderna e noi possiamo imparare da loro».

Che cosa manca ancora all'Europa per poter competere ad armi pari con Cina e Corea del Sud? Prima di tutto le materie prime. Litio, nichel, manganese, cobalto sono estratti in gran parte in Cina, Sudamerica o Africa. Non si può pensare di costruire una filiera produttiva senza la materia prima.