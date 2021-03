Batterie per le auto elettriche, il riciclo delle materie prime è la chiave per la sostenibilità Transport&Environment: con il riciclo il consumo di materie prime è inferiore a quello dei motori termici. di Pier Luigi del Viscovo

Le batterie delle auto elettriche consumano meno materie prime dei motori a combustione. Lo rivela uno studio di Transport&Environment (T&E) che pone un ulteriore importante tassello a sostegno di una mobilità più sostenibile dal punto di vista dell'alterazione climatica.

Il riscaldamento del pianeta è un serio problema. I gas serra generati dall'uomo, soprattutto anidride carbonica ma non solo, sono una causa diretta del fenomeno, come ampiamente dimostrato dal grafico “hockey-stick” basato sulla ricostruzione fatta da Mann, Bradley & Hughes nel 1999. Le cause sono distribuite abbastanza equamente tra tutte le attività umane. Secondo l'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, organismo delle Nazioni Unite) la produzione di elettricità è responsabile di un quarto delle emissioni, mentre un altro quarto viene da agricoltura, allevamenti e deforestazioni. L'industria e gli insediamenti civili generano un altro quarto abbondante di gas serra. Il 14% è riconducibile ai trasporti, navi, aerei, camion e automobili, che da sole sono ritenute responsabili del 5/6%.Questi sono dati globali come globale è l'accumulo di CO2. La produzione invece è territoriale.

La UE è la regione più virtuosa, visto che emette circa 3 miliardi di tonnellate e soprattutto è in trend calante dall'inizio del secolo, come gli USA che però emettono oltre 5 miliardi. La Cina ha superato i 10 miliardi, più di tre volte il livello di inizio secolo. E se in America la quota maggiore di emissioni viene da trasporti, abitazioni e attività commerciali, in Cina è l'industria il primo contributore, visto il livello ancora basso di motorizzazione. Per corollario, questo porta a ipotizzare che la loro strategia verso la mobilità elettrica non sia motivata da un interesse ambientale, quanto piuttosto dal ritardo tecnologico sui motori a combustione e dalla conseguente necessità di contrastare la supremazia occidentale.Fatto sta che l'UE ha ormai imboccato la via del contenimento delle emissioni per le automobili, ingolosita da una riduzione della CO2 impercettibile, se si considera il peso delle auto nuove vendute in Europa sul parco circolante mondiale, responsabile complessivamente del 5%.

Lo studio di T&E, che è una Ong per la mobilità sostenibile con sede a Bruxelles, che riceve finanziamenti dalla stessa Commissione e da decine di altre organizzazioni, non si concentra però sulle emissioni, quanto sul consumo di materie prime, rivelando che «le batterie delle automobili elettriche hanno bisogno di una quantità di materie prime assai inferiore rispetto alle automobili alimentate a combustibili fossili, tenendo conto del processo di riciclo».

È un punto importante, questo del riciclo. Secondo lo studio «nel 2035 più di un quinto del litio e il 65% del cobalto necessari per produrre una batteria nuova potrebbero provenire dal riciclo di batterie vecchie». La conclusione di T&E è dunque che «i tassi di riciclo richiesti da un nuovo provvedimento legislativo della Commissione Europea ridurranno drasticamente la domanda di materiali vergini per i veicoli elettrici, cosa che non è verosimile per le automobili convenzionali».