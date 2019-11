Batterie al litio, Italia in gara per una partita da 250 miliardi Il Politecnico di Torino nel piano europeo che sfida l’Asia sui sistemi di accumulo. Filiera produttiva da organizzare. Servono ingegneri e tecnici di Laura Cavestri

C’è un business che, a partire dal 2025, varrà circa 250 miliardi di euro l’anno. Lo dice lo European Institute of innovation and technology. Un business dal quale le aziende europee, oggi, sono escluse, con le “briciole” di una quota di mercato che tocca appena il 3%: è quello delle celle per le batterie agli ioni di litio in cui accumulare l’energia prodotta per molteplici usi, ma soprattutto per alimentare le auto elettriche. Perchè i giganti del mercato stanno tutti nel triangolo Cina-Giappone-Corea del Sud. Dopo il petrolio, insomma, l’Europa rischia un’altra dipendenza, quella dalle celle asiatiche per i sistemi di accumulo.

Che cosa è «Battery 2030+»

E così Bruxelles ha varato la sua strategia di ricerca e sviluppo. Non con l’obiettivo di inseguire l’Asia. Ma di superarla, in innovazione e sostenibilità.

A marzo è partito il progetto di ricerca di base – “Battery 2030+” – che comprende 5 università, 8 centro di ricerca e 3 associazioni industriali e che punta a inventare le batterie del futuro e fornire all’industria tecnologie all’avanguardia lungo tutta la filiera, che va dall’approvvigionamento delle materie prime al riciclo delle batterie a fine vita.

A coordinare il tutto ci sono Kristina Edström, professoressa di chimica inorganica all’Università di Uppsala in Svezia e, per l’Italia – l’unico ateneo coinvolto nel flagship è il Politecnico di Torino – la professoressa Silvia Bodoardo, torinese, 54 anni, chimica (per formazione), un phd al “concorrente” Politecnico di Milano e oggi docente associato di Chimica applicata e Tecnologia dei materiali a quello di Torino.

Per poter competere con cinesi, giapponesi e coreani dobbiamo mettere a punto celle più performanti dal punto di vista della quantità di energia immagazzinata e della vita della batteria

«Per poter competere con cinesi, giapponesi e coreani – ha spiegato Bodoardo – è inutile rincorrerli sul loro stesso terreno, producendo quello che loro già possono offrire con economie di scala già collaudate. Dobbiamo mettere a punto celle più performanti dal punto di vista della quantità di energia immagazzinata e della vita della batteria, oltre che più sicure».