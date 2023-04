Auto elettriche: il Tesoro Usa concede il top dei crediti d’imposta solo a Gm, Ford e Tesla

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel giorno della presentazione dell’ammiraglia della linea tutta elettrica della Volkswagen, la ID.7 (ben 700 km di autonomia), il Tesoro degli Stati Uniti, ha fatto sapere Reuters, ha dichiarato che i veicoli elettrici Volkswagen (ID.4), Bmw (X5, xDrive45e), Nissan (Leaf), Rivian (R1S e R1T), Hyundai e Volvo (S60 plug-in) perderanno l’accesso al prezioso credito d’imposta da 7.500 dollari in base alle nuove regole che stabiliscono che le batterie di automobili in vendita negli Usa devono contenere almeno il 50% di materiali di provenienza locale e, a crescere, fino all’80% nel 2027.

Solo 10 veicoli elettrici e ibridi plug-in potranno beneficiare del valore massimo dei crediti d’imposta federali. Tutte le grandi case Usa sono state incluse: General Motors, Tesla e Ford, che hanno almeno un veicolo elettrico idoneo ciascuna, mentre Ford e Stellantis hanno ciascuna un modello ibrido plug-in idoneo. Nessun’altra casa automobilistica avrà in vendita un veicolo che soddisfi pienamente i criteri che sono stati finalizzati il mese scorso e che entreranno in vigore martedì, secondo il Dipartimento del Tesoro.

Comunque più del 90% delle auto vendute del primo trimestre e precedentemente idonee al massimo del credito rimangono idonee per un credito di 3.750 dollari. Il Tesoro a dicembre aveva inoltre affermato che i veicoli elettrici non idonei per il credito d’imposta al consumo di 7.500 dollari potrebbero beneficiare di una somma analoga attraverso il leasing.

Le regole mirano a rendere più indipendenti gli Stati Uniti dal dominio del made in Cina per le catene di fornitura di batterie per veicoli elettrici. L’obiettivo dell’Amministrazione Biden è portare almeno al 50% delle vendite di nuovi veicoli negli Stati Uniti entro il 2030 quelle di veicoli elettrici a batteria o plug-in.

Le regole sono parte integrante dell’Inflation Reduction Act (IRA),la legge green da 400 miliardi di dollari tra incentivi e crediti d’imposta (anche sul settore energie pulite) voluta da Joe Biden e che mette in severa competizione l'ecosistema industriale americano con quello europeo.