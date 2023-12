Batterie sostituite invece della ricarica. Stellantis sceglie la startup Ample

Ascolta la versione audio dell'articolo

La cinese Nio, ex startup e brand premium di auto elettriche (Ev) con ambizioni per il momento superiori al riscontro delle vendite - 122mila auto lo scorso anno - e che ha goduto nel tempo di aiuti governativi miliardari, non è più la sola a offrire un servizio di scambio rapido delle batterie. La startup californiana Ample, fondata da Khaled Hassounah, attuale ceo, ha debuttato nel 2021 ed ha presentato a maggio la seconda generazione della sua tecnologia. La batteria di un’automobile può essere sostituita presso una stazione Ample in soli 5 minuti. Secondo la società fare rifornimento con il suo sistema di swap può costare il 20% in meno di un pieno di benzina.

Ora Stellantis prova anche questa opzione. Con Ample il quarto gruppo automobilistico mondiale ha firmato un accordo vincolante per dare il via a una partnership. Le due aziende sono anche in fase di trattative riguardo all’espansione dell’applicazione della tecnologia di Ample per la sostituzione modulare delle batterie, così da soddisfare la domanda delle flotte e dei clienti di Stellantis anche su altre piattaforme e in diverse aree geografiche.

Si partirà da Madrid, nel 2024, utilizzando una flotta di cento Fiat 500e all’interno del servizio di car sharing Free2move di Stellantis. La Fiat 500e è il veicolo elettrico più venduto da Stellantis, a livello globale, ed è leader tra gli Ev in diversi mercati europei.

«La partnership con Ample è un altro esempio di come Stellantis stia esplorando tutte le strade che consentono la libertà di mobilità per i nostri clienti di veicoli elettrici», ha commentato Ricardo Stamatti, vicepresidente senior di Stellantis, Unità Business Carica ed Energia. «Oltre ad altri progetti su cui siamo concentrati, la soluzione di sostituzione modulare delle batterie di Ample è un’opportunità di offrire ai nostri clienti una maggiore efficienza energetica, prestazioni eccezionali e minore ansia da autonomia».

«In Ample crediamo nell’importanza di rendere i veicoli elettrici accessibili a tutti senza compromessi, che è l’unico modo in cui avremo un impatto significativo sulla riduzione delle emissioni di gas serra. Gli obiettivi ambiziosi di elettrificazione, la gamma di veicoli elettrici e l’impegno della sua leadership rendono Stellantis un partner perfetto per raggiungere i nostri obiettivi», ha dichiarato Hassounah. «La combinazione dell’offerta di Ev convincenti, che possono oltretutto ricevere una carica completa in meno di cinque minuti, contribuirà a rendere più agevole l’adozione dei veicoli elettrici».