Batterie, Volkswagen in bilico tra Europa e Usa. Pesano 10 miliardi dell’Ira di Biden

Le prime scosse del terremoto erano state registrate il 23 agosto dello scorso anno quando una delegazione tedesca ai massimi livelli guidata dal cancelliere Scholz e dei ceo di Volkswagen e Mercedes-Benz era volata in Canada per siglare un accordo su forniture di materie prime per le batterie. Anzi, per «una catena del valore sostenibile», aveva dichiarato Volkswagen. La mossa, strategica, era stata il primo passo per fare mettere piede in Nord America con una sede a PowerCo, la controllata del secondo costruttore mondiale focalizzata sulla produzione di batterie per automobili. Alla fine della prima settimana di gennaio erano stati pubblicati documenti riservati sulla ricerca da parte di Volkswagen di un sito per la prima fabbrica di batterie in Nord America, Ontario, Canada. Gli incentivi promessi dal governo di Ottawa giocavano un ruolo importante.

L’ipotesi americana

Così non arriva del tutto inaspettata la nuova rivelazione, ad opera del Financial Times, che il gruppo di Wolfsburg starebbe valutando la possibilità di realizzare un impianto anche negli Stati Uniti. Solo pochi giorni fa era emersa l’intenzione di realizzare in America una fabbrica da 2 miliardi dedicata al nuovo brand solo amercano Scout (pick-up e suv, in produzione dal 2026).

La fabbrica di batterie è in competizione con un altro impianto pianificato nell’Europa orientale. All’origine della decisione potrebbero esserci, secondo FT, i 10 miliardi di euro di incentivi che potrebbero arrivare dall’Inflation reduction act (IRA), la legge green voluta da Joe Biden e che mette in severa competizione l’ecosistema industriale americano con quello europeo.

Anche la svedese Northvolt, partner di Vw e candidata a un’Ipo da 20-30 miliardi, si è espressa a favore di una migrazione negli Stati Uniti grazie al maxi-pacchetto di sussidi e incentivi fiscali da 369 miliardi di dollari (Northvolt ha calcolato che avrebbe vantaggi per 8 miliardi) che sta diventando un potente attrattore di aziende europee dell’area tech e dell’energia verde. L’obiettivo è trovare al più presto risorse per rispondere alla sfida della concorrenza cinese. Diversi governatori di stati Usa hanno effettuato veri e propri roadshow in Europa nei mesi scorsi per convincere le migliori realtà europee dell’energia rinnovabile e tecnologiche a trasferire parte delle loro attività dall’altra parte dell’Atlantico. Una minaccia anche per l’occupazione.



L’incontro a Bruxelles

Quanto ai 10 miliardi per Vw, la cifra è emersa da un incontro tra la casa tedesca e tre commissari europei, Maroš Šefčovič, Margrethe Vestager and Thierry Breton, come ha riferito su LinkedIn il consigliere di amministrazione responsabile per la tecnologia, Thomas Schmall. Vw è in attesa di capire come Bruxelles intende rispondere a Washington. La Commissione europea la prossima settimana dovrebbe pubblicare il cosiddetto Net Zero Industry Act come parte della sua risposta al programma degli Stati Uniti per l’energia a emissioni zero. L’allentamento delle regole sugli aiuti di Stato e il pacchetto eventuale di sussidi non è stato ritenuto soddisfacente dall’industria.