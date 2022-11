Battersea Power Station, il nuovo indirizzo del tempo libero

Una delle ultime attrazioni della capitale in ordine di tempo è la Battersea Power Station, riaperta il mese scorso dopo lunghissimi lavori di restauro e che si presenta come il nuovo indirizzo londinese per il commercio al dettaglio e il tempo libero, grazie ad una sessantina di luoghi dove fare shopping, cenare e provare varie esperienze. Nel 2023 il sito si arricchirà grazie anche all'apertura del marchio londinese di fitness Third Space e di una Food Hall Arcade di 24.000 metri quadrati. All’interno della Power Station apriranno anche una serie di locali di intrattenimento che faranno della Battersea Power Station

uno degli indirizzi più alla moda per lo svago di residenti e turisti.



