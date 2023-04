Battiston: «Esplodono le bolle, destinati a sopravvivere solo i più competitivi»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«In questa fase di intenso sviluppo della new space economy, dominata dalla commercializzazione dei dati di osservazione della terra, si creano bolle destinate ad esplodere. E come è successo con la new economy delle dot.com nei primi anni 2000, solo gli operatori più competitivi riusciranno a sopravvivere e crescere, quegli stessi che cambieranno il mondo». Roberto Battiston, ex presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), fisico sperimentale, docente all’università di Trento, è convinto che...