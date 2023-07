Bauwerk, parquet a impatto zero entro il 2024

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per il Gruppo Bauwerk, primo produttore europeo di parquet titolare dei marchi Bauwerk e Boen, la cui sede in Italia si trova a Novara, l’impegno per l’ambiente è in cima alle priorità. L’ambizioso traguardo green del gruppo elvetico – che nel 2022 ha già ridotto del 40% rispetto al 2019 le emissioni di CO2 nei suoi tre stabilimenti europei – è, infatti, quello di diventare un’azienda a impatto zero, con la completa eliminazione dei combustibili fossili dal processo produttivo entro la metà del 2024. Dai dati del sesto Bilancio ambientale del Gruppo Bauwerk, emerge che negli impianti di Lituania e Svizzera il fabbisogno energetico è già soddisfatto per intero da fonti sostenibili e il riscaldamento a biomassa viene alimentato con gli scarti di produzione. E il traguardo della completa sostenibilità è vicino anche per lo stabilimento in Croazia, nel quale entro fine anno diventeranno operativi un altro sistema a biomasse per la produzione di energia elettrica e un impianto fotovoltaico da 172 MWh all'anno.

La strategia del primo produttore europeo di parquet per raggiungere l’obiettivo di diventare un’azienda a impatto zero, passa anche attraverso la riorganizzazione della logistica. Nell’impianto elvetico, il potenziamento del trasporto su rotaia ha consentito di ridurre del 40% le emissioni di CO2, mentre in quello lituano, per la spedizione delle merci verso la Scandinavia, si è optato per il trasporto via nave, ottenendo una riduzione di CO2 del 60% per ogni container.

L’impegno per la sostenibilità di Bauwerk si traduce anche in una rigorosa politica di certificazioni. Si va dalla ISO 14001, riconosciuta a livello internazionale come lo standard di riferimento per i sistemi di gestione ambientale, alle numerose altre certificazioni verdi che accompagnano ogni parquet, come la Sentinel House o la eco-INSTITUT label, il marchio che garantisce la qualità dell'aria negli edifici pubblici e privati. Bauwerk è, inoltre, il primo produttore al mondo ad aver ottenuto il certificato Cradle to Cradle Gold per tutte le pavimentazioni in parquet fonoassorbenti e insonorizzate.

Il Bilancio ambientale di Bauwerk offre anche una panoramica delle problematiche che il gruppo dovrà affrontare in futuro per sviluppare il suo modello di business. Una delle sfide più importanti, è quella delle materie prime. Nei prossimi anni, le foreste europee da cui si ricava il legno per i marchi Bauwerk Parkett e Boen, infatti, non saranno più in grado di garantire gli attuali livelli di fornitura a causa del cambiamento climatico. «Siamo un’azienda la cui catena del valore si basa interamente sul legno e per questo ci impegniamo in un’intensa attività di ricerca sull’economia circolare “bio-based” e nuove idee imprenditoriali» spiega Patrick Hardy, CEO e presidente Bauwerk Group.