Bavarian Nordic brilla a Copenaghen, sale l'interesse per il vaccino anti-vaiolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bavarian Nordic corre alla Borsa di Copenaghen sulla spinta del crescente interesse degli investitori per la società che produce un vaccino anti-vaiolo e il 19 maggio ha siglato un contratto di fornitura con un Paese europeo di cui non viene divulgato il nome. Il titolo dell’azienda biotecnologica danese, specializzata nei vaccini per malattie infettive e immunoterapie contro il cancro, mette a segno un progresso superiore al 17%. Bavarian Nordic ha reso noto di essersi «garantita un contratto con un Paese europeo non divulgato per la fornitura di Imvanex, il vaccino contro il vaiolo, in risposta ai nuovi casi di vaiolo delle scimmie che si stanno sviluppando».

La società ricorda che il primo caso della malattia è stato confermato il 7 maggio in una persona rientrata da un viaggio in Nigeria, dove il vaiolo delle scimmie è endemico. In seguito sono stati confermati oltre 20 casi in Inghilterra, Portogallo e Spagna ed altri sono in corso di indagine. Come è noto, nelle scorse ore sono stati isolati il primo caso in Italia e in Francia. Il vaccino contro il vaiolo di sviluppato dall’azienda danese è stato già approvato dagli Usa e dal Canada e l’approvazione in entrambi i casi è stata estesa al "monkeypox". In Europa, l’Imvanex è approvato per il solo vaiolo, ma è stato in precedenza dotato di un uso "off-label" per i casi di vaiolo delle scimmie, precisa Bavarian Nordic. «Restano da chiarire le circostanze degli attuali casi di monkeypox in Europa, ma la velocità con cui si sono sviluppati, congiunta con la possibilità che i contagi oltre i casi iniziali non vengano rilevati, richiede un approccio rapido e coordinato da parte delle autorità sanitarie», ha dichiarato il presidente e ceo di Bavarian Nordic, Paul Chaplin.