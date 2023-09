Baxi accelera negli impianti ad alta potenza e rileva il 25% di G.I. Holding

Ascolta la versione audio dell'articolo

Baxi accelera nel percorso di transizione green verso le pompe di calore e i grandi impianti di climatizzazione per l’industria e le comunità, sigla una partnership strategica e rileva il 25% del gruppo G.I. Holding, azienda specializzata nella produzione e vendita di soluzioni per la climatizzazione, il raffreddamento dei processi industriali, il condizionamento di precisione e il trattamento dell’aria in edifici commerciali, industriali e pubblici. Una operazione sinergica perché da tre anni G.I. Holding fornisce a Baxi soluzioni a pompe di calore di media-alta potenza per i l mercato commerciale e industriale. Le due aziende collaboreranno inoltre nella ricerca e sviluppo per la transizione ecologica.

«È un’operazione che per noi ha un valore rilevante anche in prospettiva della decarbonizzazione e non escludiamo di aumentare la nostra quota in G.I. Holding in un prossimo futuro puntando in modo particolare sui mercati comunitari, anche nell’area Eurasia e nelle America - spiega Alberto Favero, direttore generale di Baxi -. La partnership con G.I. costituisce una notevole opportunità di ampliamento delle nostre soluzioni per la transizione energetica: le pompe di calore svolgono un ruolo fondamentale nella decarbonizzazione degli edifici - continua Favero -. Per Baxi e per il gruppo BDR Thermea (a cui appartiene dal 2009 Baxi ndr) questa nuova partnership strategica rappresenta un’ottima opportunità per facilitare e velocizzare questo processo, entrando in segmenti di mercato ad oggi non ancora totalmente presidiati». Gruppo G.I. Holding produce e commercializza un'ampia gamma di pompe di calore, refrigeratori d'acqua, centrali trattamento aria, unità roof top e ventilconvettori a marchio Clint, Ktk Klimatechnik e Novair. L'azienda offre anche soluzioni su misura per sistemi di raffreddamento per applicazioni tecniche come centri di elaborazione dati e sale server con il marchio Montair. Inoltre, è specializzata nell'uso di refrigeranti naturali e a basso impatto ambientale (Gwp). Con 300 dipendenti e siti produttivi in Italia e Ungheria, G.I. Holding, che continuerà ad operare in Italia ed Internazionalmente con i propri marchi, è presente in oltre 70 mercati a livello mondiale.

Baxi, controllata dal Gruppo BDR Thermea, è centro di eccellenza nell'attività di progettazione: pioniera dei sistemi ibridi integrati, ha progettato la prima caldaia domestica premiscelata funzionante a idrogeno e realizzato la prima linea produttiva in Europa per le caldaie H2. È un’azienda con 1.000 dipendenti e un fatturato di 424 milioni di euro nel 2022, ed esporta i propri prodotti in oltre 70 mercati.