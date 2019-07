Bayer, colpita dalle cause legali per il glifosato, vende Dr.Scholl's per 585 milioni La cessione consente a Bayer di concentrarsi sullo sviluppo di farmaci. Sulla multinazionale tedesca pesano i contenziosi aperti relativi al caso dell'erbicida RoundUp

Bayer fa cassa e vende Dr. Scholl’s, brand di prodotti per il benessere del piede e ortopedia, particolarmente nota per le scarpe e i prodotti da farmacia. La multinazionale farmaceutica Bayer, che aveva rilevato l’azienda a fine 2014, ha concluso l'accordo definitivo di cessione del marchio per 585 milioni di dollari a Yellow Wood Partners, un fondo di investimento privato con base a Boston, specializzato nel settore consumer.

Bayer aveva detto che Dr School’s era in vendita un anno fa, come parte di un piano di ristrutturazione che comportava anche la riduzione di 12mila posti di lavoro e la vendita dei prodotti per la salute degli animali e delle creme solari Coppertone.

Sulla multinazionale tedesca pesano i contenziosi aperti relativi al caso dell'erbicida a base di glifosato RoundUp, che ha portato a oltre 13mila cause per i suoi possibili effetti cancerogeni e fatto precipitare il prezzo delle azioni in Borsa (-35% in un anno) dopo l'acquisizione di Monsanto, per 63 miliardi di dollari.

