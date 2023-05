Bayer, a Latina il Centro ricerche per l’agricoltura sostenibile e di qualità

A Latina lavorano 61 persone, una dozzina impegnati nella ricerca. «È qui che si svolge la ricerca sulle sementi per avere prodotti sempre più di qualità. C’è un impatto forte sulla tutela del clima, della sicurezza alimentare. E sull'economia: il settore agricolo pesa per oltre 60 miliardi sul pil nazionale». Nel 2017, primi in Europa, nel centro ricerche è stato istituito un team focalizzato sulla sostenibilità: un gruppo multifunzionale dove ognuno porta le proprie competenze, con uno scambio costante e interagendo con gli altri centri Bayer in Europa. Obiettivo: abitudini ecocompatibili, come ad esempio la diminuzione del consumo della plastica e l’impiego di materiali alternativi, la riduzione di agrofarmaci, realizzazione di un impianto fotovoltaico per ridurre il consumo di energia.

Poggio sottolinea l'importanza dell’innovazione e del digitale: «è fondamentale per ottimizzare l'uso delle risorse, penso all'acqua, e minimizzare l'impatto dei prodotti agricoli, innovando in termini di processo, strumenti e prodotti». L’innovazione è cruciale per ridurre l’impatto climatico, l'erosione delle aree coltivabili, il fabbisogno idrico.

Bayer opera attraverso la divisione Vegetables con i marchi Seminis e De Ruiter. Si creano nuove varietà di semi, che danno vita a prodotti di maggiore qualità e che possano ridurre anche gli sprechi alimentari. I semi selezionati vengono proposti ad agricoltori e vivaisti, con le loro caratteristiche, per portare sugli scaffali prodotti orticoli di qualità, oppure destinarli alla trasformazione industriale.

Nel territorio laziale il centro Bayer ha da tempo una collaborazione con l’università La Sapienza, fuori dalla Regione, con l’università di Perugia, la Federico II di Napoli, l’università di Padova. Si stanno elaborando progetti mirati anche con gli agricoltori e con altri soggetti come in Lombardia, nell’Oltrepò Pavese, la Fondazione Riccagioia (un innovation hub di ricerca e trasferimento di competenze dedicato a agritech e foodtech) per creare ecosistemi di ricerca e sviluppo.

«Sono rapporti in cui crediamo molto – sottolinea Poggio - un impegno forte. E grazie a questo sforzo, alla qualità della ricerca e dell'innovazione che riusciamo a produrre l'Italia è un punto di riferimento per tutto il gruppo».