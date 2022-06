Bayer, nuova stangata dalla Corte federale Usa sul diserbante Roundup

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Corte Suprema americana non protegge Bayer da potenziali danni multimiliardari legati alle ondate di cause contro lo storico e diffuso diserbante Roundup, portato in tribunale per effetti cancerogeni. Gli alti magistrati hanno respinto la richiesta del gruppo tedesco di intervenire in una dalle migliaia di cause intentate nei suoi confronti: ha lasciato intatta una sentenza da 25 milioni di dollari a favore di Edwin Hardeman, cittadino californiano ammalatosi di linfoma non Hodgkin dopo aver utilizzato...