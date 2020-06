Bayer paga 10 miliardi per chiudere 100mila cause sul diserbante al glifosato Roundup Il produttore tedesco di farmaci e pesticidi ha trovato un accordo con il 75% delle controparti, corrispondenti a 125.000 richieste di risarcimento già presentate o non ancora depositate. I casi risolti rappresentano circa il 95% di quelli attualmente in attesa di giudizio di Marco Valsania

NEW YORK – Bayer raggiunge un accordo da quasi 11 miliardi di dollari per archiviare la vicenda dell’erbicida Roundup, al centro di ondate di cause per danni negli Stati Uniti per l'accusa di essere cancerogeno. Bayer aveva ereditato la saga del Roundup con l'acquisizione della statunitense Monsanto, avvenuta nel 2018 per 63 miliardi di dollari.

Il maxi accordo

Il gruppo tedesco ha concluso un'intesa che copre 95.000 casi, tre quarti dei 125.000 americani che si considerano ad oggi vittime dell'erbicida. Se si considerano le denunce pronte per l'appuntamento in tribunale, il patteggiamento ne risolve il 95 per cento. Le dimensioni del compromesso, oltre dieci miliardi, sono considerate rare anche negli Stati Uniti. Molte delle vittime oggi rimaste fuori dall'accordo potrebbero successivamente aderire, ha aggiunto Kenneth Feinberg, noto avvocato incaricato dal tribunale di seguire la mediazione. I termini devono essere ora approvati formalmente da un giudice della California.

«È la giusta azione al momento giusto per portare a conclusione un lungo periodo di incertezza», ha dichiarato l'amministratore delegato di Bayer Werner Baumann. La vicenda ha per anni scosso il gruppo e i suoi vertici, sulla scorta di verdetti che hanno visto Bayer bocciata dalle giurie nonostante abbia difeso la sicurezza del Roundup. Il suo componente chiave è il glifosato, sospettato di provocare il linfoma non-Hodgkin.

L'accordo prescrive un pagamento tra gli 8,8 e i 9,6 miliardi per risolvere le battaglie legali in corso. Altri 1,25 miliardi saranno destinati a un'intesa per coprire future denunce e a finanziare studi sui rischi associati al glifosato. Questi contenziosi sono l’eredità dell’acquisizione della società americana Monsanto, avvenuta nel 2018.

Gli altri patteggiamenti

Separatamente, la Bayer ha detto di aver accettato di pagare circa 820 milioni di dollari per liquidare la maggior parte delle richieste di risarcimento per l'acqua contaminata da bifenili policlorurati, o PCB, e fino a 400 milioni di dollari per risolvere le richieste di risarcimento relative ai danni causati da dicamba, un altro diserbante.