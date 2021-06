Bayon, il suv formato mini sfida i leader di settore

1' di lettura

HHyundai crede nel segmento dei B-suv soprattutto per il mercato europeo e a breve sarà presente anche con Bayon, urban suv dalle dimensioni compatte che sfida Vw T-Cross, le sorelle Seat Arona, Skoda kamiq Renault Captur. Lo stile ricorda quello degli ultimi modelli Hyundai, come l’ampia griglia frontale e, nonostante sia un crossover per la città (lungo 4.180 mm), mostra un’impronta robusta, un look filante e una buona presenza su strada grazie anche ai cerchi da 15 fino a 17 pollici. Nel posteriore spicca la linea sottile rossa orizzontale che collega i fanali.

Gli interni sono molto simili a quelli di Kona, con schermi digitali e numerosi vani portaoggetti. Dotato di un'ampia gamma di funzioni intelligenti di sicurezza e connettività. La gamma motori comprende powertrain benzina sovralimentati di piccola cilindrata e anche una variante mild-hybrid da 48 Volt e le potenze sono comprese tra gli 84 e i 120 cavalli.

