B&B continua la campagna d’espansione, punta su Milano e acquisisce 4 hotel

B&B Hotels punta su Milano e con la formula dell’affitto di ramo d’azienda acquisisce 4 alberghi della catena «Mini Hotel» del capoluogo della famiglia Cocini. Una operazione che aggiunge circa altre 360 camere all’offerta di B&B, società francese specializzata nel segmento low cost che fa capo a Goldman Sachs. Le nuove strutture hanno 3 e 4 stelle sono i B&B Hotel Milano Aosta, B&B Hotel Milano La Spezia, B&B Hotel Milano Portello, B&B Hotel Milano Ornato.

Valerio Duchini, presidente e ad di B&B Hotels Italia

«Sviluppo e qualità rimangono i nostri principali pilastri sui quali costruiamo giorno dopo giorno la nostra strategia, adattandoci con la massima elasticità e dinamismo - spiega Valerio Duchini, presidente e Ceo di B&B Hotels Italia -. L’entrata di queste nuove 4 strutture nel nostro portfolio milanese, parte di un importante e storico gruppo quale Mini Hotel ci rende particolarmente orgogliosi ed emozionati ed è la conferma del nostro progetto di espansione che vede in pipeline l’apertura di oltre 50 hotel entro la fine dell’anno».

B&B Hotels Cenisio Garibaldi

La firma del deal è avvenuta la scorsa settimana e i nuovi hotel progressivamente verranno adeguati al concept e agli standard di servizio B&B con un investimento di circa 50 milioni mentre la durata dell’operazione adotta la formula 20 anni più 5 più 5. La multinazionale a Milano dispone di 10 hotel, 17 in Lombardia e 48 in Italia. La prossima settimana verrà inaugurato l’albergo di Brescia mentre per fine anno l’obiettivo è di avvicinarsi a quota 55 hotels. Per quanto riguarda il fatturato dopo un 2019 con 63 milioni il 2020 a causa della pandemia ha segnato ricavi per 32 milioni mentre per quest’anno l’obiettivo dell’ad è di arrivare a circa 50 milioni. Nonostante l’emergenza sanitaria sono state inaugurate le strutture di Milano City Center Duomo in via San Tomaso, a Cortina l’hotel Passo Tre Croci Cortina e a Bolzano. L’insegna ha in Francia 305 hotel, in Germania 143 hotel, in Italia 49 e in Spagna 38 hotel.