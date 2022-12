B&B, il dossier Gdf sull’evasione. Sottratti al Fisco 113 milioni tra imposte e Iva

Ascolta la versione audio dell'articolo

Bed and breakfast nel mirino della Guardia di finanza. Nell’ultimo triennio sono stati svolti 2.220 controlli, che hanno consentito di individuare una base imponibile sottratta a tassazione ai fini delle imposte dirette per oltre 68 milioni di euro e di Iva dovuta per più di 45 milioni. Le verifiche ora si fanno stringenti.

Business in crescita

Il dossier è stato elaborato nell’ambito dell’azione di contrasto agli illeciti legati al mercato degli affitti brevi, un business in forte crescita in molte città italiane. Si pensi che città come Roma, Milano, Venezia e Firenze presentano canoni medi al giorno che vanno dai 165 euro di Firenze ai 200 di Milano per i monolocali, mentre per i bilocali si va dai 115 ai 150.

Prezzi che scendono lievemente in città come Bologna, Verona, Matera, Padova, Genova e Torino, dove si oscilla tra i 100 e gli 80 euro a notte per i monolocali, tra i 135 e i cento euro per i bilocali.

Napoli, Cagliari, Bari, Trieste e Parma vanno invece tra i 75 e i 65 euro a notte per i monolocali, tra i 95 e i 90 per i bilocali.

Chiudono la fila Palermo, Brescia, Catania, Reggio Calabria e Taranto: dai 60 ai 50 euro per i monolocali, dagli 85 ai 60 per i bilocali.