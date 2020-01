Bbc taglia 450 posti di lavoro nelle news: «Investiamo nel digitale» <br/>Gli sforzi si concentreranno sul potenziamento del sito e meno nelle reti televisive e stazioni radio. Obiettivo: intercettare un’audience più giovane di Nicol Degli Innocenti

Il quartier generale della BBC a Londra

2' di lettura

La scure cade su Bbc News. La radiotelevisione di Stato britannica ha annunciato che taglierà 450 posti di lavoro nella divisione notizie per risparmiare 80 milioni di sterline.

La responsabile delle news, Fran Unsworth, ha annunciato che in futuro verrà data maggiore importanza al sito della Bbc e meno alle reti televisive e stazioni radio.

Aumentare gli utenti online per giustificare il canone

Solo un forte aumento degli utenti online può giustificare il costo del canone annuale di 154,50 sterline all'anno, ha detto: «Dobbiamo affrontare la realtà, il nostro pubblico utilizza la Bbc in modo diverso e noi ancora spendiamo troppo per le trasmissioni tradizionali e non abbastanza per il digitale».

A breve verrà presentata una nuova versione della Bbc News app nel tentativo di attrarre più giovani – il segmento 18-35 anni che preferisce seguire le notizie sul cellulare invece di guardarle in televisione o ascoltarle alla radio. In futuro i giornalisti lavoreranno in squadre centralizzate su diversi programmi e seguiranno meno storie. «Adesso copriamo 100 storie diverse al giorno e sono troppe», ha detto la Unsworth. Meno storie vuol dire meno giornalisti, ha precisato.

Obiettivo: catturare l’audience più giovane

«Questa organizzazione è minacciata come non lo è mai stata prima durante la mia carriera», ha detto la Unsworth, avvertendo che la Bbc potrebbe dover fare ulteriori tagli nel prossimo futuro se il Governo annuncerà la depenalizzazione del mancato pagamento del canone come prospettato dal premier Boris Johnson.

Diversi ministri sono contrari all’obbligo di pagare un canone, che rappresenta il 75% del budget della Bbc, perché ritengono sia una tassa non giustificabile e che la gente dovrebbe pagare solo per quello che vuole vedere come succede con Netflix o Amazon.