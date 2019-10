Bbc World Service sbarca in Italia con la digital radio: accordo con Eurodab Il primo operatore di rete nazionale autorizzato alla diffusione di segnali radiofonici in tecnologia DAB-T sottoscrive un’intesa con il broadcaster britannico che consente il debutto di un canale in inglese con un mix di contenuti di informazione e intrattenimento

Mary Hockaday di Bbc World Service con Lorenzo Suraci, presidente di Eurodab Italia

2' di lettura

EurodAB Italia, primo operatore di rete radiofonica nazionale autorizzato dal ministero competente alla diffusione di segnali radiofonici in tecnologia DAB-T (Digital Audio Broadcasting), aumenta la propria offerta grazie all’accordo stretto con la Bbc per la trasmissione di Bbc World Service. È possibile ascoltare in Italia in DAB+ Bbc World Service, canale in inglese che trasmette il mix di contenuti di Bbc News che include programmi di documentari, business, sport, arte e scienza.

«Siamo molto orgogliosi che Bbc World Service abbia scelto la rete digitale di Eurodab per diffondere il proprio contenuto in Italia», dichiara Lorenzo Suraci, presidente di Eurodab Italia. «È evidente che la professionalità e la passione con la quale facciamo il nostro lavoro è percepita anche al di fuori del nostro Paese. Migliora ed estende l’offerta dei contenuti del nostro bouquet e aiuta la radio, in generale, in un mondo sempre più globale».

Mary Hockaday, controller di Bbc World Service, sottolinea: «Sono felice di poter dare il benvenuto agli ascoltatori italiani all’interno della nostra audience globale che si rivolge a Bbc World Service per l’informazione e l’intrattenimento. Sappiamo che circa il 30% degli italiani parla inglese, inclusi molti giovani. Speriamo che possano inserire Bbc World Service tra i canali preferiti delle stazioni disponibili in DAB+ sulle loro auto, dove avviene l’80% dell’ascolto radio».

Eurodab Italia opera dal 2001 e, a oggi, copre circa l’80% della popolazione grazie a 125 impianti. L’attuale copertura è ottimizzata per la ricezione in mobilità, con un incremento previsto in virtù dell’obbligo di legge che prevede – dal primo gennaio 2020 – la vendita di radio con integrazione digital. L’operatore di rete ospita 19 fornitori di contento audio, alcuni dei quali in simulcast Fm e altri nuovi fornitori esclusivi digitali. L’offerta completa di Eurodab comprende Radio Italia Solo Musica Italiana, Radio Italia Trend, Radio Padania, Zeta DAB, Radio Kiss Kiss, Radio Vaticana, RTL 102.5, Radiofreccia, RTL 102.5 Best, RTL 102.5 Bro&Sis, RTL 102.5 Romeo & Juliet, RTL 102.5 ViaRadio, BBC World Service, RTL 102.5 Doc, RTL 102.5 Rewind, Radio Monte Carlo, Virgin Radio, Subasio XL e inBlu 2000.