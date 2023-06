Bbva e Bank of Cyprus resuscitano il mercato europeo dei bond ibridi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Sarà solo una curiosa coincidenza, ma un suo significato almeno simbolico in fondo ce l’ha. Il giorno dopo l’uscita definitiva dalla Borsa del titolo Credit Suisse, ormai a tutti gli effetti entrato nel gruppo Ubs, si riapre come per incanto quel mercato che proprio Credit Suisse sembrava avere ammazzato: quello dei bond ibridi «Additional Tier 1» (AT1). Ieri sono state la spagnola Bbva e la Bank of Cyprus a rompere il ghiaccio dopo tre mesi di blocco totale: hanno infatti emesso i primi due titoli...