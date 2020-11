Bbva a passo di carica . Cede le attività Usa per 9,7 miliardi A comprare il gruppo statunitense Pnc Financial Services. La vendita migliorerà di 300 punti base l'indice patrimoniale Cet 1 della società di Giuliana Licini



Bbva vola alla Borsa di Madrid e arriva a guadagnare anche il 20%, sulle ali della cessione in contanti delle sue attività americane per 9,7 miliardi di euro al gruppo statunitense Pnc Financial Services. La vendita migliorerà di 300 punti base l'indice patrimoniale Cet 1 della società, con la generazione di 8,5 miliardi di euro, a un valore proforma del 14,5% sulla base dei dati allo scorso settembre e con un capital gain al netto delle tasse di 580 milioni di euro, a beneficio quindi dell’utile. L’importo dell’operazione è pari a 19,7 volte gli utili delle attività cedute nel 2019 e a quasi il 50% dell’attuale capitalizzazione di mercato del Bbva, «il che crea significativo valore per gli azionisti», sottolinea inoltre la banca. La chiusura della transazione è prevista per la metà del 2021. Si tratta del secondo maggior accordo bancario negli Usa dopo la crisi finanziaria del 2008 e porterà alla creazione di una banca con asset per quasi 560 miliardi di dollari e una presenza in una ventina di Stati.

Negli Usa Bbva ha quasi 100 miliardi di dollari di asset e 637 filiali nella cosiddetta ‘Sunbelt’, cioè gli Stati che vanno dalla Florida alla California, con posizioni di leadership in Texas, Alabama e Arizona. Con l’acquisizione Pnc Financial Services, che ha sede a Pittsburgh, in Pennsylvania, diventerà la quinta banca Usa. La transazione esclude Bbva Securities e la filiale di New York, attraverso cui Bbva continuerà a fornire servizi di corporate and investment banking. Il gruppo spagnolo mantiene anche l’ufficio di rappresentanza di San Francisco e il fondo d’investimento fintech Propel Venture Partners. «E’ una transazione molto positiva per tutti. Pnc ha riconosciuto il grande valore della nostra clientela e del nostro team Usa», ha commentato il ceo del Bbva, Carlo Torres Vila, sottolineando che la transazione «migliora la già forte posizione finanziaria della banca», il che permetterà di avere flessibilità nel rafforzare il profilo di crescita nel lungo termine, dare sostegno all’economia nella fase di ripresa e aumentare la distribuzione agli azionisti.

La decisione del Bbva di cedere le attività Usa segue analoghe iniziative da parte di Hsbc e Deutsche Bank che hanno alleggerito la presenza Oltreoceano dove trovano difficile competere con le più grosse e meglio capitalizzate banche locali. Pnc Financial ha concluso l’accordo sei mesi dopo avere ceduto il suo 22,4% in Blackrock per 14,2 miliardi di dollari, pari a 11,9 miliardi di euro, una somma che al netto delle tasse sostanzialmente coincide con l’importo dell’acquisizione. Il ceo del gruppo Usa, Bill Demchak, ha inoltre spiegato al Financial Times che l’operazione è stata agevolata dalla notizia del vaccino contro il Covid-19 e dalla stabilità del contesto dopo le elezioni presidenziali Usa.

