BC Partners approda in Italia e investe con Kervis nel residenziale a Milano

BC Partners European Real Estate I e Kervis Group hanno completato l’acquisizione di un portafoglio nel centro di Milano dall’Università Bocconi, i cui due asset principali verranno completamente riqualificati per realizzare appartamenti da vendere al pubblico. La compravendita è stata completata a dicembre 2021 dopo che BC Partners e Kervis avevano inizialmente presentato un'offerta a luglio 2020. L'operazione rappresenta il primo investimento immobiliare di BC Partners in Italia.



Il residenziale a Milano gode di ottima salute ed è diventata una delle asset class di riferimento per i grandi investitori.

Gli appartamenti, che saranno di fascia alta, saranno situati in Via Balilla 16-18 (circa 8.000 mq) e in Via Siracusa 5-7 (circa 2.000 mq), asset che erano precedentemente utilizzati rispettivamente dalla SDA Bocconi School of Management e come alloggi per studenti.

«Siamo molto lieti di portare a termine il primo investimento immobiliare di BC Partners in Italia con l’aiuto di Kervis - ha spiegato Laurian Douin (Partner, BC Partners) -. Il mercato immobiliare a Milano offre fondamentali sani e dinamiche interessanti, con un’offerta limitata di prodotti residenziali di qualità e di nuova costruzione e forti metriche di accessibilità per le famiglie milanesi».

«Il settore residenziale di Milano è sotto i riflettori perché molti investitori istituzionali sono entrati nel mercato - ha dichiarato Giulio Bentivoglio (ceo di Kervis Sgr) -. Crediamo di essere ben posizionati per fare molto bene in questa nicchia. Siamo lieti di collaborare con BC Partners e non vediamo l’ora di investire in nuovi progetti insieme sfruttando il nostro forte track record e l’esperienza locale nel settore residenziale».