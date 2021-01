Bc Partners-Inter, nella trattativa entra in campo Gianluca Vialli Advisor dell’operazione è la società britannica Tifosy, che ha come soci Fausto Zanetton e l’ex bomber di Carlo Festa

Advisor dell’operazione è la società britannica Tifosy, che ha come soci Fausto Zanetton e l’ex bomber

Il private equity internazionale Bc partners continua la sua due diligence per acquistare una quota dell'Inter e nelle discussioni con Suning trova un alleato speciale: la società Tifosy Ltd, la società britannica di consulenza su temi di finanza straordinaria fondata da Fausto Zanetton, ex-banker di Morgan Stanley, e dall'ex campione di calcio, Gianluca Vialli e con la presenza di diversi altri soci.

Secondo indiscrezioni, raccolte dal Sole 24 Ore, Tifosy starebbe infatti da qualche giorno agendo come consulente sul possibile passaggio azionario della società nerazzurra, operazione che vede coinvolta Bc Partners in trattativa con il gruppo cinese Suning. Ad assistere il responsabile di Bc Partners Nikos Stathopoulos nelle trattative sarebbero, secondo indiscrezioni Marco Re, ex Cfo della Juventus, e Fausto Zanetton.

Proprio in Tifosy, da qualche tempo, è approdato infatti Marco Re, che è diventato head della filiale italiana Tifosy Italy. La società britannica ha già grande esperienza sul settore delle operazioni di finanza straordinaria nel settore del calcio, maturata negli ultimi anni: ha affiancato infatti come advisor il magnate americano, di origini russe, Alexander Knaster, fondatore del private equity Pamplona Capital Management, nella recente acquisizione del Pisa Calcio e prima ancora, nel 2019, sempre con Knaster e con Jamie Dinan, fondatore di York Capital, Tifosy era stata al centro delle trattative (poi sfumate) con il patron della Sampdoria, Massimo Ferrero, per l'acquisto del club blucerchiato. Fra le due operazioni c'era stato anche un interessamento da parte dello stesso Knaster per il Parma.



