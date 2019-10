Old Wild West in vendita: Bc Partners si affida a Rothschild Il fondo sonda Carlyle, Permira e Onex: asta all’inizio del prossimo anno di Carlo Festa

Era stata fermata la lo scorso anno a causa, fra le altre cose, della paventata chiusura dei centri commerciali la domenica. Ora il fondo di private equity Bc Partners ha deciso di rimettere in vendita la catena della ristorazione all'inizio del prossimo anno e, secondo quanto risulta al Sole 24 Ore, già prima dell'estate il gruppo finanziario internazionale avrebbe affidato un nuovo incarico alla banca d'affari Rothschild per valutare l'interesse attorno al gruppo Cigierre, che raggruppa le catene Old Wild West, American Graffiti, PIzzikotto, Weiner Haus e Temakinho.

Secondo i rumors raccolti sarebbero quindi stati sondati già in estate alcuni grandi fondi di private equity che pure lo scorso anno si erano interessati al dossier: cioè Permira, Carlyle e Onex. Sarebbero quindi state già raccolte manifestazioni d'interesse informali. Ora l'obiettivo sarebbe quello di procedere con un'asta all'inizio del prossimo anno. Tranne che non vengano avviate trattative isolate con alcuni soggetti selezionati. Il nodo principale resta il prezzo di offerta.

La società mel 2018 ha archiviato un fatturato consolidato di 306,6 milioni con un margine operativo lordo di 45,5 milioni e un indebitamento bancario di 256 milioni. Cigierre era stata valutata 310 milioni nel 2015, al momento dell'acquisizione di Bc Partners. Ora la valutazione sarebbe superiore ai 500 milioni. Non è da escludere in ogni caso, se le offerte non saranno ritenute soddisfacenti, che venga studiato un rifinanziamento del debito.