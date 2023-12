Bcc Patavina sperimenta la piattaforma tech che taglia la burocrazia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una piattaforma tecnologica “made in Veneto” per aiutare banche e imprese a parlare la stessa lingua, che proprio in Veneto si sta facendo le ossa grazie alla collaborazione con Bcc Patavina. L’istituto cooperativo, che in queste settimane si sta preparando alla fusione con la Bcc di Verona e Vicenza, ha infatti testato la soluzione messa a punto da Kalaway, start up fintech basata anch’essa a Padova, insieme a Fabrick per facilitare, con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, la gestione finanziaria delle imprese e la raccolta della documentazione utile per la relazione con il sistema creditizio.

Il progetto di Kalaway, basato sull’aggregazione dei dati dei conti correnti in conformità con la direttiva europea sul sistema dei pagamenti Psd2, è stato nel 2022 tra i primi ammessi alla “sandbox regolamentare” della Banca d’Italia, l’ambiente controllato in cui banche e fintech possono sperimentare per un periodo di tempo limitato soluzioni tecnologiche innovative in vista di una loro possibile applicazione sul mercato. «La sperimentazione è in fase di completamento, terminerà a fine anno – spiega Andrea Bologna, direttore generale di Bcc Patavina – anche perché la Banca d’Italia ammette alla sandbox progetti con un arco temporale ben definito. I risultati – sottolinea – sono molto positivi». La nuova piattaforma, hanno spiegato di recente i vertici della fintech padovana, mette in campo «un modello predittivo sulla base dei flussi di cassa che emergono dai dati aggregati dei conti correnti anche attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale. Questo per fornire al sistema bancario nuovi indicatori per la valutazione dello status economico-finanziario delle imprese e per la digitalizzazione della raccolta documentale per l’accesso al credito». La parola d’ordine è quindi in primo luogo “efficienza”: la gestione della documentazione che le imprese devono mettere a disposizione delle banche per la valutazione del merito creditizio e il monitoraggio, spiega infatti Bologna, «è molto complessa e comporta un grande dispendio di tempo ed energia». In questo senso l’uso della piattaforma, «dove i dati vengono caricati in automatico o per iniziativa dell’impresa, con agganci che consentano un’alimentazione in tempo reale», può consentire alla banca una riduzione dei tempi e dei costi della raccolta dei documenti anche superiore al 50 per cento. Allo stesso tempo, prosegue il banchiere, vengono forniti alle aziende «strumenti di analisi soprattutto in chiave prospettica, in linea con la normativa bancaria per la determinazione del merito di credito». La piattaforma di Kalaway è dunque in primo luogo una soluzione che vuole offrire alle imprese un’ottimizzazione in tempo reale della gestione finanziaria aziendale, includendo la gestione del capitale circolante, l’ottimizzazione del costo del debito e delle garanzie e facilitando la valutazione delle soluzioni di investimento. Il passo successivo, nota ancora Bologna, è il contributo che può dare a «un allineamento culturale tra imprese e banche nella reciproca valutazione», per consentire alle prime di avere aspettative realistiche e alle seconde un quadro preciso della situazione. «Siamo consapevoli del fatto che la relazione banca-impresa deve fare un’evoluzione, usando tutti gli strumenti messi a punto dall’innovazione tecnologica»: ben lungi dall’essere un allontanamento dai principi del credito cooperativo, per Bologna questo è proprio «un fattore che ci può qualificare come banca di relazione, limitando complicazioni burocratiche e amministrative e permettendoci di concentrarci sul rapporto con i clienti e il territorio». Terminata la fase di sperimentazione, da gennaio 2024 Kalaway lancerà la versione 3.0 della piattaforma e sta già «lavorando per attivare nuove convenzioni con primari gruppi bancari italiani» proponendosi concretamente sul mercato, ha spiegato l’a.d. della società Alessandro Allamprese Manes Rossi. Bcc Patavina, da parte sua, è «particolarmente interessata alle fasi successive», ha rimarcato Bologna, ma vuole «approfondire alcuni elementi, in particolare sulla gestione e la privacy dei dati, aspetti su cui la Vigilanza è molto attenta». «Il progetto per verificare le potenzialità della piattaforma è stato molto positivo e si può partire con i servizi all’impresa – chiosa -, mentre per il rapporto con la banca servono passaggi ulteriori che noi siamo molto interessati a condurre». Anche nell’ottica di una possibile futura estensione all’intero gruppo Iccrea: «Noi come banca del territorio abbiamo voluto cogliere un’opportunità, poi auspicabilmente il percorso porterà a sottoporre il tutto a livello di gruppo», conclude Bologna. Kalaway, nata come divisione di consulenza e gestione in outsourcing dei servizi finanziari per le Pmi e alcuni grandi gruppi di Adm Associati, gestisce attualmente circa 100 imprese e affidamenti aggregati per oltre un miliardo. Di questi circa 100 milioni e 20 aziende hanno partecipato attivamente alla sperimentazione sulla nuova piattaforma.