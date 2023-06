Bce alza i tassi e annuncia un rialzo a luglio

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Un nuovo rialzo, in linea con le attese. La Banca centrale europea ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base portando il tasso di riferimento al 4%, il tasso sui depositi delle banche presso la Bce al 3,25% e quello per la lending facility al 4,25%. Confermato lo stop da luglio ai reinventimenti dei titoli in portafoglio in scadenza. Le due decisioni sono state prese con un consenso «molto molto ampio»,ha detto in conferenza stampa la presidente Christine Lagarde

La stretta non si conclude qui, in ogni caso. «Abbiamo terminato il cammino? No, non siamo a destinazione. Abbiamo altra strada da fare? Sì», ha detto Lagarde. «A meno di cambiamenti radicali nella nostra previsione di base, continueremo ad alzare i tassi al prossima riunione, non stiamo pensando a una pausa», ha aggiunto. Di una sosta, ha precisato, non si è neanche parlato perché «abbiamo ancora lavoro da fare».

Loading...

Il rialzo di giugno è stato considerato necessario, sottolinea il comunicato emesso alla fine della riunione, perché «l’inflazione è calata ma si stima che resterà troppo alta troppo a lungo». Le nuove proiezioni macroeconomiche indicano un’inflazione media, leggermente in rialzo al 5,4% per fine anno (dal 5,3% indicato a marzo), del 3% per fine 2024 (dal 2,9%) e del 2,2% per fine 2025 (dal 2,2%): un livello, quest’ultimo, «non soddisfacente e non rapido», ha detto Lagarde.

Restano «forti», sia pure in presenza di qualche provvisorio segnale di diminuzione, le pressioni sull’inflazione sottostante (la core inflatio n), che è determinata da elementi come le aspettative e la domanda e non direttamente da fattori “internazionali” come la guerra. L’inflazione senza energia e alimentari dovrebbe quindi essere pari al 5,1% medio a fine anno, un deciso rialzo dal 4,6% stimato a marzo; al 3% (dal 2,5%) nel 2024 e al 2,3% (dal 2,2%) nel 2025, restando quindi al di sopra dell’inflazione complessiva per la maggior parte dell’orizzonte temporale della politica monetaria. Le proiezioni sulla crescita sono state parallelamente ridimensionate: 0,90% la crescita del pil quest’anno (dall’1% di marzo), 1,50% il prossimo (dall’1,6%), e 1,6% (invariato) nel 2025.

Le prossime decisioni sui tassi saranno prese, come sempre, in base ai dati macroeconomici in arrivo e «riunione dopo riunione», anche se la Bce ha ripetuto che i tassi «saranno portati a livelli sufficientemente restrittivi per ottenere un rapido ritorno dell’inflazione all’obiettivo del 2% nel medio termine». Il comunicato riconosce che le condizioni di finanziamento più restrittiva «stanno avendo gradualmente un impatto sull’economia», mentre il costo del credito è salito rapidamente e la crescita nei prestiti sta rallentando.