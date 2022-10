Bce ancora aggressiva: verso un rialzo di 75 punti base

Euro ancora debole

L'EURO SOTTO LA MEDIA DI LUNGO PERIODO

È il cambio effettivo – che non è però un obiettivo di politica monetaria, per l'elusività dei suoi movimenti – che sembra non aver colto l'aggressività della Bce: resta ben al di sotto della media di lungo periodo, che può rappresentare un valore di equilibrio, ed ha appena accennato un timidissimo recupero. Sono, come sempre, i flussi finanziari a dominare e in questa fase i titoli di altre “giurisdizioni”, come gli Stati Uniti hanno un maggiore appeal. Con un cambio effettivo così basso, Eurolandia – che paga le fonti energetiche in dollari – importa però inflazione: se l'euro incide in genere molto meno dei rendimenti nella misura delle condizioni finanziarie, in questa fase può diventare un (nascosto) motivo di preoccupazione.

Costo del credito basso ad agosto

COSTO DEL CREDITO - IMPRESE NON FINANZIARIE

A valle della catena di trasmissione della politica monetaria, i tassi per le imprese hanno sicuramente registrato rialzi rispetto ai minimi della fase di lowflation e di quelli, forzati, del periodo pandemico. I livelli raggiunti erano ancora – ad agosto, l'ultima data disponibile – relativamente bassi, e tali da richiedere qualche sforzo in più. In Italia, in particolare, risultavano i più bassi – tra i Grandi – in Eurolandia, malgrado il rialzo già evidente dei rendimenti (a fine mese lo spread già toccava quota 250).