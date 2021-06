Bce ancora «colomba»: per i mercati resta il turbo sugli acquisti di bond

3' di lettura

Nel metaforico “braccio di ferro” tra falchi e colombe delle ultime settimane, hanno vinto le colombe. Così la pensano i mercati, convinti che il 10 giugno il Consiglio direttivo della Bce confermerà acquisti mensili fino a 85 miliardi anche per il terzo trimestre dell’anno, ovvero «a un ritmo significativamente più elevato rispetto ai primi mesi dell’anno» ma tenuto conto degli effetti stagionali estivi con la liquidità e le nuove emissioni che di tradizione tendono a calare in agosto.

Le aspettative del mercato

I mercati si aspettano, come reiterato dalla Bce, la prosecuzione di un orientamento molto accomodante della politica monetaria, per preservare condizioni di finanziamento favorevoli sulla base delle raccomandazioni dello staff della Bce e della valutazione dei dati economici, dei progressi delle campagne vaccinali, dell’andamento dell’inflazione “core”, al netto dei beni energetici e alimentari. Alla luce di quanto è accaduto nell’ultimo trimestre e cosa arriverà il prossimo.

La discussione sul tapering

È dunque presto per le colombe, per cantare vittoria. Affinché la prossima riunione del Consiglio direttivo non abbia impatti restrittivi, e cioè senza un inasprimento inadeguato delle condizioni di finanziamento dal 10 giugno, i falchi dovranno astenersi dal voler filtrare qualsivoglia segnale di avvio della discussione sul tapering, la riduzione degli acquisti nel Pepp: i mercati hanno bisogno di conferme inequivocabili che in questa fase qualsiasi cenno di tapering è prematuro.

Molto dipenderà il 10 giugno dai contenuti ma anche dal tono e dalle parole della comunicazione del presidente Christine Lagarde e dalla chiave di lettura data dal Consiglio alle proiezioni macroeconomiche formulate dagli esperti dell’Eurosistema per l’area dell’euro.

Scontro rinviato a settembre

Per convincersi che bisognerà aspettare il Governing council di settembre prima che la Bce inizi anche solo a pensare a come smantellare le misure straordinarie monetarie pandemiche, i mercati hanno messo in fila una serie recentissima di dichiarazioni “dovish”, e non tutte provenienti da colombe conclamate.