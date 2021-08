Bce: area euro verso forte ripresa. Ombre per variante Delta

L'attività economica potrebbe risultare superiore alle aspettative qualora i consumatori spendessero più di quanto atteso attualmente e attingessero più rapidamente ai risparmi accantonati durante la pandemia. «Un miglioramento della situazione legata alla pandemia in tempi più rapidi - aggiunge il bollettino - potrebbe inoltre determinare un'espansione maggiore rispetto alle attuali previsioni. Tuttavia, la crescita potrebbe risultare inferiore alle attese in caso di un peggioramento della pandemia o di carenze dal lato dell'offerta che dovessero rivelarsi più persistenti e che frenassero la produzione».

Persi 3,3 milioni di occupati

Anche lo scenario occupazionale resta in bilico. Il numero dei beneficiari di misure di integrazione salariale «è in calo, ma resta elevato. Nel complesso, si registrano ancora 3,3 milioni di occupati in meno rispetto al periodo antecedente la pandemia, soprattutto fra i più giovani e i lavoratori meno qualificati». In questo contesto, prosegue la Bce, «restano essenziali politiche che forniscano un sostegno significativo». In aggiunta, «una politica di bilancio ambiziosa e coordinata dovrebbe continuare ad affiancare la politica monetaria nel rafforzare la fiducia e nel favorire la spesa - aggiunge il bollettino - Al programma Next Generation EU inoltre è affidato un ruolo fondamentale, nella misura in cui dovrebbe contribuire a una ripresa più vigorosa e uniforme in tutta l'area dell'euro».