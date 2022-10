Bce: attese per l’inflazione 2023 balzano di 2 punti. Germania +10,4% in ottobre

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le attese d’inflazione per l’area euro «sono state riviste ulteriormente al rialzo per tutto l’orizzonte 2022-2024» con l’andamento dei prezzi per il prossimo anno che balza di oltre due punti percentuali, da 3,6% a 5,8%, e che anche al netto di energia, alimentari, alcol e tabacco sale di oltre un punto da 2,9% a 3,9%. È quanto si legge nell’«Indagine presso i previsori professionali» del quarto trimestre 2022 della Bce. L’inflazione attesa è al 5,8% e 2,4% per il 2023 e 2024 rispettivamente e al 2,2% più a lungo termine, un numero quest’ultimo che non deponeva a favore di una pausa nella fase attuale di rialzo dei tassi. «Secondo i rispondenti, le revisioni al rialzo riflettono principalmente una combinazione di maggiori prezzi energetici e alimentari» ma anche «la diffusione sui prezzi di altri settori».

Ue-19: cala fiducia in prospettive economia e occupazione

Cala la fiducia di imprese e consumatori nei Paesi dell’Eurozona sulle prospettive dell’economia e dell’occupazione: ad ottobre l’indice Esi ha segnato una flessione di 1,1 punti attestandosi al livello più basso dal novembre 2020. Germania e Italia hanno registrato le maggiori flessioni, pari rispettivamente a uno e 0,9 punti percentuali.

In Francia il tasso sale al 6,7%

In Francia il tasso di inflazione è salito a ottobre al 6,7% rispetto allo stesso mese del 2021. Il rialzo dopo due mesi di rallentamento: a luglio il tasso era al 6,1% ad agosto al 5,9% e a settembre al 5,6%.Secondo i dati dell’Insee si tratta del livello più alto dal 1985 ed è superiore alle attese degli analisti.

Germania, a ottobre inflazione sale al 10,4%

L’inflazione in Germania ha subito un’ulteriore accelerazione in ottobre. I prezzi al consumo sono del 10,4% più alti dello stesso mese dell’anno precedente, come riportano i dati provvisori dell’Ufficio federale di statistica. A settembre il tasso annuale d’inflazione era del 10%.

Il prodotto interno lordo della Germania è cersciuto nel terzo trimestre dello 0,3% , secondo la stima iniziale. La crescita economica contrariamente alle previsioni che indicavano per il periodo un calo dello 0,2%. Nel trimestre precedente il pil era salito dello 0,1 per cento.